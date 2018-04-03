ФССП спишет 750 млн руб. по налоговой амнистии 

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в ближайшее время приступит к списанию долгов по налоговой амнистии, заявил глава ФССП Дмитрий Аристов. Всего подано уведомлений почти на 750 млн руб.
"Это касается долгов физических лиц по имущественным налогам по состоянию на 2015 г. На данный момент, насколько я помню, поступило порядка 420 тыс. уведомлений по списанию налогов. Сумма чуть более 750 млн руб. ", — отметил Аристов, сообщает "Интерфакс".
Основное количество уведомлений приходит в профильную федеральную налоговую службу, с которой ФССП работает в онлайн-режиме, и работу со списаниями начнут в ближайшее время.
Президент Владимир Путин подписал пакет законов о проведении с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. второго этапа налоговой амнистии. Законы размещены на портале правовой информации.
Три законопроекта о продлении налоговой амнистии капиталов внесены в Госдуму в конце января. Законы приняты Госдумой 9 февраля и одобрены Советом Федерации 14 февраля.