Ещё
ФССП спишет 750 млн руб. по налоговой амнистии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФССП спишет 750 млн руб. по налоговой амнистии 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в ближайшее время приступит к списанию долгов по налоговой амнистии, заявил глава ФССП Дмитрий Аристов. Всего подано уведомлений почти на 750 млн руб.
"Это касается долгов физических лиц по имущественным налогам по состоянию на 2015 г. На данный момент, насколько я помню, поступило порядка 420 тыс. уведомлений по списанию налогов. Сумма чуть более 750 млн руб. ", — отметил Аристов, сообщает "Интерфакс".
Основное количество уведомлений приходит в профильную федеральную налоговую службу, с которой ФССП работает в онлайн-режиме, и работу со списаниями начнут в ближайшее время.
Президент Владимир Путин подписал пакет законов о проведении с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. второго этапа налоговой амнистии. Законы размещены на портале правовой информации.
Три законопроекта о продлении налоговой амнистии капиталов внесены в Госдуму в конце января. Законы приняты Госдумой 9 февраля и одобрены Советом Федерации 14 февраля.
Вести Экономика: последние новости
США готовят список санкционных товаров из КНР Регионам смягчили условия по реструктуризации долга Геополитика - не помеха. Минфин займет еще 450 млрд
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей86
Киевский прокурор появился на телевидении голым67
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя137
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами111
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»355
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение