В Кремле рассказали о ходе реализации газопровода «Турецкий поток»

Реализация проекта газопровода «Турецкий поток» идёт в соответствии с графиком. Об этом на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков . «Успешно идут работы по сооружению газопровода „Турецкий поток“, получено большинство разрешений, необходимых для реализации проекта. Реализация идёт в соответствии с утверждённым графиком», — цитирует РИА Новости Ушакова.

ЕС. Он также напомнил, что «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток, поставки по первой из них будут осуществляться турецким потребителям, по второй — на границу Турции

Ранее сообщалось, что по двум ниткам построено 991 км «Турецкого потока», что составляет 53% от общей протяжённости морского участка газопровода.