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В Кремле рассказали о ходе реализации газопровода «Турецкий поток»
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В Кремле рассказали о ходе реализации газопровода «Турецкий поток» 

RT на русском 1 час назад
Реализация проекта газопровода «Турецкий поток» идёт в соответствии с графиком. Об этом на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Успешно идут работы по сооружению газопровода „Турецкий поток“, получено большинство разрешений, необходимых для реализации проекта. Реализация идёт в соответствии с утверждённым графиком», — цитирует РИА Новости Ушакова.
Он также напомнил, что «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток, поставки по первой из них будут осуществляться турецким потребителям, по второй — на границу Турции и ЕС.
Ранее сообщалось, что по двум ниткам построено 991 км «Турецкого потока», что составляет 53% от общей протяжённости морского участка газопровода.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал НСН рост экспорта российского газа.
RT на русском: последние новости
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