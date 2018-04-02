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«Турецкий поток» введут в эксплуатацию до конца 2019 года
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«Турецкий поток» введут в эксплуатацию до конца 2019 года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Газопровод «Турецкий поток» планируют ввести в эксплуатацию до 30 декабря 2019 года. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
По первой нитке будут поставки турецким потребителям, по второй — на границу Турции и ЕС.
"Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода намечен до 30 декабря 2019 года", — сказал Ушаков.
Напомним, что «Турецкий поток» — это новый газопровод из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Мощность каждой нитки трубопровода составит 15,75 миллиардов кубометров газа в год.
Ранее сообщалось, что участок газопровода «Турецкий поток», проходящий по черноморской акватории, уложен почти на 50 процентов.
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