Рапота: идея рынка продовольствия Белоруссии и РФ отвечает целям СГ

rightРанее начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Белоруссия проводит диверсификацию экспорта сельхозпродукции, но видит Россию главным партнером и предлагает ей работать вместе в рамках единого продовольственного рынка.

"Что касается общего рынка продовольствия… — это полностью вписывается в основные цели и задачи Союзного государства", — сказал Рапота на пресс-конференции.

"Все правовые нормы, которые необходимы для решения этой задачи, уже созданы… Не надо ничего выдумывать. Мы каждый год принимаем балансы поставок сельхозпродукции в рамках Союзного государства. В рамках ЕАЭС отработаны регламенты урегулирования споров по качеству продукции. Просто этими инструментами надо умело пользоваться", — добавил госсекретарь.

rightВ свою очередь посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что идея Минсельхозпрода Белоруссии о едином продовольственном рынке требует серьезного осмысления. При этом он считает, что «продовольственный рынок, действительно, должен быть единым».

Дипломат обратил внимание на ситуацию на молочном рынке двух стран. «Наверное, тут есть вопросы во вмешательстве в действия наших сельхозпроизводителей производителей третьих стран. Очень большой импорт жиров растительного происхождения, которые могут представлять угрозу развитию сельского хозяйства России и Белоруссии», — сказал Суриков.

"Надо сесть и обсудить эту тему, наметить пути решения вопроса по доминированию на нашем рынке — России, Белоруссии, евразийском — производителей наших же стран", — призвал он.