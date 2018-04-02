Ещё
Рапота: идея рынка продовольствия Белоруссии и РФ отвечает целям СГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рапота: идея рынка продовольствия Белоруссии и РФ отвечает целям СГ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Создание единого продовольственного рынка Белоруссии и России соответствует целям и задачам Союзного государства, заявил в понедельник в Минске государственный секретарь СГ Григорий Рапота.
rightРанее начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Белоруссия проводит диверсификацию экспорта сельхозпродукции, но видит Россию главным партнером и предлагает ей работать вместе в рамках единого продовольственного рынка.
"Что касается общего рынка продовольствия… — это полностью вписывается в основные цели и задачи Союзного государства", — сказал Рапота на пресс-конференции.
"Все правовые нормы, которые необходимы для решения этой задачи, уже созданы… Не надо ничего выдумывать. Мы каждый год принимаем балансы поставок сельхозпродукции в рамках Союзного государства. В рамках ЕАЭС отработаны регламенты урегулирования споров по качеству продукции. Просто этими инструментами надо умело пользоваться", — добавил госсекретарь.
rightВ свою очередь посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что идея Минсельхозпрода Белоруссии о едином продовольственном рынке требует серьезного осмысления. При этом он считает, что «продовольственный рынок, действительно, должен быть единым».
Дипломат обратил внимание на ситуацию на молочном рынке двух стран. «Наверное, тут есть вопросы во вмешательстве в действия наших сельхозпроизводителей производителей третьих стран. Очень большой импорт жиров растительного происхождения, которые могут представлять угрозу развитию сельского хозяйства России и Белоруссии», — сказал Суриков.
"Надо сесть и обсудить эту тему, наметить пути решения вопроса по доминированию на нашем рынке — России, Белоруссии, евразийском — производителей наших же стран", — призвал он.
РИА Новости: последние новости
В Киеве увидели в "Северном потоке - 2" угрозу для "всей планеты" Эксперт оценил украинскую систему газораспределения Китай со 2 апреля вводит в отношении США ответные пошлины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться190
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки63
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП47
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому99
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России512
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки отправилась на поиски Слуцкого
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение