Цены на жилье в Сингапуре выросли до максимума с 2010 года

Дома подорожали на 3,1% за три месяца, закончившихся 31 марта, согласно предварительным оценкам Управления Городского Развития, после увеличения на 0,8% в предыдущем квартале. Это самый большой квартальный прирост за три месяца с июня 2010 года, сообщает Bloomberg

Цены на жилье снижались последние три квартала из-за агрессивных земельных ставок от застройщиков, поскольку рынок недвижимости отмахнулся от мер охлаждения, начиная от дополнительных налогов до ограничений по кредитам. В феврале 2018 года правительство увеличило налоги на покупку жилья на сумму свыше $764 000, так как уровни роста цен и количества сделок достигали критической точки.

По прогнозам компании CBRE, стоимость жилья должна повыситься с 5% до 6% в 2018 году. RHB Research огласила примерно такие же цифры — 3–7%.

На уровне цен сказался и рост стоимости акций крупнейших местных застройщиков. Больше всего выросли цены в центральном районе Сингапура — элитное жилье здесь подорожало на 5%. По данным CBRE, в 2017 году было продано 90% новых объектов стоимостью до $2 млн Потому на выбор покупателей осталось не так много доступных домов, что может повлечь и подорожание сделок до $2,5 млн, и снижение спроса.