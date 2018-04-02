Ещё
Новый месяц рубль начал с ослабления к американской валюте, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый месяц рубль начал с ослабления к американской валюте, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
К середине дня в понедельник большинство валют развивающихся рынков демонстрировало слабо положительную или нейтральную динамику (за исключением турецкой лиры, однако ее потери к доллару заметно уступали темпам снижения рубля). Подобная ситуация может свидетельствовать о сохранении геополитической составляющей в утренней динамике рубля. Кроме того, не исключено, что определенное негативное влияние на настроения инвесторов в начале недели оказал новостной фон, связанный с арестом представителей крупного российского частного бизнеса.
На внутреннем рынке Банк России после более чем недельного перерыва, вызванного налоговым периодом, возобновил проведение депозитных операций «тонкой настройки», абсорбировав средства сразу на 5 дней. При этом объем предложения со стороны банков на аукционе в пятницу превысил лимит регулятора, поэтому уже завтра ЦБ может увеличить объем привлечения средств в рамках недельного депозитного аукциона. Мы ожидаем, что с возвращением ликвидности в банковскую систему по бюджетному каналу в начале апреля ЦБ будет наращивать объемы депозитных операций.
С начала года ключевое влияние на отечественную валюту оказывают прежде всего такие факторы, как общее настроение инвесторов в отношении валют EM и геополитический фон. После мартовского заседания ФРС интрига в отношении дальнейшей процентной политики американского регулятора и количества повышений ставки ФРС до конца 2018 г. несколько снизилась, ослабив давление на валюты развивающихся рынков. Поэтому в апреле на первом плане для рубля могут вновь оказаться геополитические риски, от которых, судя по всему, можно ожидать лишь дальнейшего усиления. Кроме того, в апреле российским компаниям предстоят крупные выплаты по внешнему долгу. С учетом минимальной доли внутригруппового рефинансирования (лишь 5%) чистые выплаты крупнейших заемщиков в апреле, по данным ЦБ, окажутся максимальными с марта 2017 года. В данных условиях фактором поддержки рубля будут выступать депозитные операции Банка России, который одновременно со снижением ключевой ставки абсорбирует все больший объем рублевой ликвидности.
В течение апреля мы не исключаем кратковременного обновления долларом максимума с начала 2018 года в виде укрепления до 58,5 руб. и выше, однако в целом ожидаем движения пары в диапазоне 57,0-58,0.
Прайм: последние новости
Китай надеется, что США в кратчайшие сроки отменят введенные пошлины на сталь и алюминий Кудрин прогнозирует повышение пенсионного возраста в РФ в течение 10-16 лет Годовой рост ВВП РФ в IV квартале 2017 года составит около 1,2%, - Аналитики ВТБ Капитал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП45
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому88
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России509
Тест: Знаете армейский жаргон?79
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»357
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
01:00
Модернизация библиотек продолжится
Новости Москвы
02:56
Почему Борис Сичкин оказался в КПЗ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение