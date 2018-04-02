Новый месяц рубль начал с ослабления к американской валюте, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал»

К середине дня в понедельник большинство валют развивающихся рынков демонстрировало слабо положительную или нейтральную динамику (за исключением турецкой лиры, однако ее потери к доллару заметно уступали темпам снижения рубля). Подобная ситуация может свидетельствовать о сохранении геополитической составляющей в утренней динамике рубля. Кроме того, не исключено, что определенное негативное влияние на настроения инвесторов в начале недели оказал новостной фон, связанный с арестом представителей крупного российского частного бизнеса.

На внутреннем рынке Банк России после более чем недельного перерыва, вызванного налоговым периодом, возобновил проведение депозитных операций «тонкой настройки», абсорбировав средства сразу на 5 дней. При этом объем предложения со стороны банков на аукционе в пятницу превысил лимит регулятора, поэтому уже завтра ЦБ может увеличить объем привлечения средств в рамках недельного депозитного аукциона. Мы ожидаем, что с возвращением ликвидности в банковскую систему по бюджетному каналу в начале апреля ЦБ будет наращивать объемы депозитных операций.

С начала года ключевое влияние на отечественную валюту оказывают прежде всего такие факторы, как общее настроение инвесторов в отношении валют EM и геополитический фон. После мартовского заседания ФРС интрига в отношении дальнейшей процентной политики американского регулятора и количества повышений ставки ФРС до конца 2018 г. несколько снизилась, ослабив давление на валюты развивающихся рынков. Поэтому в апреле на первом плане для рубля могут вновь оказаться геополитические риски, от которых, судя по всему, можно ожидать лишь дальнейшего усиления. Кроме того, в апреле российским компаниям предстоят крупные выплаты по внешнему долгу. С учетом минимальной доли внутригруппового рефинансирования (лишь 5%) чистые выплаты крупнейших заемщиков в апреле, по данным ЦБ, окажутся максимальными с марта 2017 года. В данных условиях фактором поддержки рубля будут выступать депозитные операции Банка России, который одновременно со снижением ключевой ставки абсорбирует все больший объем рублевой ликвидности.

В течение апреля мы не исключаем кратковременного обновления долларом максимума с начала 2018 года в виде укрепления до 58,5 руб. и выше, однако в целом ожидаем движения пары в диапазоне 57,0-58,0.