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Рубль не вдохновлен успехами нефти и осторожен из-за геополитики, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Рубль не вдохновлен успехами нефти и осторожен из-за геополитики, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 3 апреля, составляют 57,28 руб. за американскую валюту и 70,60 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 2 и 4 копейки соответственно.
Рынок нефти после католических пасхальных каникул вернулся к торгам в приподнятом настроении, тем более что нашлись и фундаментальные поводы. Статистика по численности буровых установок в США за прошлую неделю показала снижение количества активных вышек, что стало для инвесторов «бычьим» сигналом. Здесь все ровно так, как обычно: участники торгов откровенно минорную информацию оставляют без внимания, а слабоположительную используют по максимуму.
Баррель североморского сорта Brent к середине дня стоит $69,78 (+0,6%). В течение сессии цена может протестировать рубеж в $70, но пока потенциала дальнейшего роста не слишком много.
Из-за отсутствия в торгах примерно половины заокеанских инвесторов — в ряде католических европейских стран сегодня пасхальный понедельник, выходной день — активность в рублевых парах невысокая. Против рубля, как и прежде, играет фактор геополитической напряженности и «дело Скрипаля», а также очень осторожные прогнозы рынка по притоку и оттоку капитала из страны: нельзя исключать, что из-за растущих рисков иностранный бизнес начнет выводить свои финансы из России быстрее обычного.
Курс доллара США до конца торгового дня будет находиться в пределах 57,10-57,55 руб., курс евро — в границах 70,50-71,00 руб.
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 Ещё 2 источника 
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