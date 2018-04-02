ЦБ назвал сроки создания фонда «плохих» активов

ЦБ создаст фонд «плохих» активов до конца 2018 года

Банк России создаст Фонд непрофильных и плохих активов до конца 2018 года. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

«Банк плохих активов нами рассматривается не как кредитная организация. Это банк который будет существовать как фонд прямых инвестиций. В течение 2018 года мы, возможно, предусматриваем сдачу банком лицензии, предусмотрев для этого в том числе законодательную возможность», — сказал он.

Поздышев подчеркнул, что новая структура будет создана на базе банка «Траст»

«Фонд будет создан из нескольких балансов: в основном это баланс Рост-банка, на котором сформирован больший объем непрофильных активов, баланс банка "Траст" (после очищения их хорошие активы перейдут в Бинбанк и "Открытие") и баланс Автовазбанка с частью баланса Промсвязьбанка (непрофильные активы, связанные с бывшими акционерами и не имеющими никакого отношения к будущим задачами ПСБ)», — сказал он.

По словам Поздышева, обьем данного фонда будет сопоставим с 1,1 трлн рублей.

«Он соответствует объему "расшитого" межбанка. Балансы этих плохих банков финансировались хорошими банками. 779 млрд рублей это расшивка депозита между Ростбанком и Бинбанком, 372 млрд рублей это расшивка депозита между "Трастом" и "Открытием"», — сказал он.

Фонд будет существовать не менее трёх лет, его работа будет профинансирована ЦБ.

«Пока это кредит, выданный на один год, но мы предполагаем, что будем его пролонгировать», — подвёл итог Поздышев.