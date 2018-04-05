В США отметили резкий рост числа арестов нелегальных мигрантов на границе

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости . Число нелегальных мигрантов, арестованных на границе США , резко выросло в марте, сообщила Таможенно-пограничная служба США (CBP).

"В марте CBP отметила 37-процентный рост по сравнению с февралем, при этом по сравнению с мартом 2017 года рост составил 203%", — говорится в заявлении службы. Всего в марте на юго-западной границе США задержали 37 тысяч 393 человека против 26 тысяч 662 в феврале. Несмотря на рост в марте, эти цифры невелики по сравнению с годовой статистикой и могут объясняться сезонными колебаниями, погодой и другими факторами.