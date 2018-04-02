Производственная активность в США замедлилась

Москва , 2 апреля — «Вести. Экономика». Активность в производственном секторе США замедлилась в марте на фоне снижения новых заказов, но рост в обрабатывающей промышленности по-прежнему зависит от сильной внутренней и глобальной экономики, передает Reuters

EPA/JUSTIN LANE

Другие данные в понедельник показали незначительное увеличение расходов на строительство в феврале. Отчеты поддерживают мнение экономистов о том, что экономический рост замедлился в первом квартале. Экономический рост в первые три месяца года, как правило, слаб из-за сезонных факторов. Институт управления снабжением (ISM) заявил, что его индекс промышленной активности упал до отметки 59,3 пункта в прошлом месяце с 60,8 пункта в феврале. Показатель выше 50 в индексе ISM указывает на рост в обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится около 12% экономики США. Субиндекс производства по результатам исследования упал на 1 пункт до отметки в 61 пункт в марте. Показатель новых заказов упал до 61,9 пункта в прошлом месяце с 64,2 пункта в феврале. Мера фабричной занятости снизилась на 2,4 пункта до 57,3 пункта в марте. Семнадцать отраслей промышленности, включая фабричные металлические изделия, компьютерную и электронную продукцию, машины и химические продукты, сообщили о росте в прошлом месяце. Одежда, кожа и смежные продукты были единственной отраслью, сообщившей о сокращении. Производители машин заявили, что введенные тарифы на импорт стали и алюминия вызывают панические покупки, приводят к росту краткосрочных цен и к нехватке запасов для неконтрактных клиентов. Другие производители сообщили, что новые тарифы вызывают обеспокоенность в цепочке поставок. Полное воздействие проявит себя через несколько недель.