Ещё
Производственная активность в США замедлилась
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

Производственная активность в США замедлилась 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Активность в производственном секторе США замедлилась в марте на фоне снижения новых заказов, но рост в обрабатывающей промышленности по-прежнему зависит от сильной внутренней и глобальной экономики, передает Reuters.
EPA/JUSTIN LANE
Другие данные в понедельник показали незначительное увеличение расходов на строительство в феврале. Отчеты поддерживают мнение экономистов о том, что экономический рост замедлился в первом квартале. Экономический рост в первые три месяца года, как правило, слаб из-за сезонных факторов. Институт управления снабжением (ISM) заявил, что его индекс промышленной активности упал до отметки 59,3 пункта в прошлом месяце с 60,8 пункта в феврале. Показатель выше 50 в индексе ISM указывает на рост в обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится около 12% экономики США. Субиндекс производства по результатам исследования упал на 1 пункт до отметки в 61 пункт в марте. Показатель новых заказов упал до 61,9 пункта в прошлом месяце с 64,2 пункта в феврале. Мера фабричной занятости снизилась на 2,4 пункта до 57,3 пункта в марте. Семнадцать отраслей промышленности, включая фабричные металлические изделия, компьютерную и электронную продукцию, машины и химические продукты, сообщили о росте в прошлом месяце. Одежда, кожа и смежные продукты были единственной отраслью, сообщившей о сокращении. Производители машин заявили, что введенные тарифы на импорт стали и алюминия вызывают панические покупки, приводят к росту краткосрочных цен и к нехватке запасов для неконтрактных клиентов. Другие производители сообщили, что новые тарифы вызывают обеспокоенность в цепочке поставок. Полное воздействие проявит себя через несколько недель.
Вести.Ru: последние новости
Китай вводит масштабные пошлины на товары из США Кудрин рассказал о продолжительности жизни и достойной пенсии Геополитика - не помеха. Минфин займет еще 450 млрд
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США407
В Сочи горит пятиэтажный дом89
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки257
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Трамп предложил Путину встретиться308
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение