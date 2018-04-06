Прогноз: безработица в США упала до 4%

Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика». Рост занятости в США замедлился в марте, однако снижение уровня безработицы до 4% подчеркивает тот факт, что рынок труда продолжает ужесточаться, передает Reuters

Согласно опросу экономистов Reuters, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 193 тыс. рабочих мест в прошлом месяце.

В феврале общее количество рабочих мест увеличилось на 313 тыс., поскольку необычно теплая погода привела к росту найма рабочих в строительном секторе. В марте температура воздуха пришла в норму.

"Переход с неспокойной погоды в феврале на более сезонно нормальные температуры в марте снизит рост рабочих мест, вероятно, в строительстве, розничной торговле, досуговом и гостиничном бизнесе", — сказал Райан Свит, старший экономист Moody's Analytics в Вест-Честере, штат Пенсильвания.

Специалисты ожидают, что в марте рост рабочих мест окажется ниже среднего показателя за последние три месяца в 242 тыс.

Тем не менее этого будет достаточно, чем рост примерно на 100 тыс., который необходим, чтобы не отставать от роста численности населения трудоспособного возраста.

Ожидается, что уровень безработицы упадет на 0,1 процентного пункта до 4%, что станет самым низким уровнем с декабря 2000 года и первым падением уровня безработицы за шесть месяцев. Несмотря на признаки стремительного сокращения занятости на рынке труда, в марте рост заработной платы, вероятно, оставался умеренным.