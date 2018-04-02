Главные события недели

Investing.com — Ключевым событием для инвесторов на глобальных рынках будет статистика из США . В среду будет опубликован отчет ADP, а в пятницу — официальные данные по рынку труда.

В центре внимания также — реакция глобальных рынков на эскалацию торговых разногласий между США и КНР

В понедельник в США выйдут данные по производственной активности от ISM и по расходам на строительство.

РФ также ожидается публикация индекса активности в производстве за март. Во вторник или в среду в России могут выйти данные по ВВП за IV кв., а в пятницу — ИПЦ за март.

Bloomberg. В начале недели ожидаются данные по добыче нефти ОПЕК за март по оценкам Reuters

Во вторник ожидается статистика по деловой активности в производственном сфере стран еврозоны.

Интерес для инвесторов могут представлять встречи президентов России, Ирана Турции во вторник.

API и EIA опубликуют недельные отчеты по запасам сырой нефти в США в середине недели.

В среду ожидается публикация инфляции в еврозоне, в РФ выйдет индекс деловой активности в секторе услуг.

Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM и статистика по промышленным заказам выйдет в среду.

В рамках корпоративной отчетности результаты представят Carmax (среда), Lennar (среда) и Monsanto (четверг).