Главные события недели 

Investing.com — Ключевым событием для инвесторов на глобальных рынках будет статистика из США. В среду будет опубликован отчет ADP, а в пятницу — официальные данные по рынку труда.
В центре внимания также — реакция глобальных рынков на эскалацию торговых разногласий между США и КНР.
В понедельник в США выйдут данные по производственной активности от ISM и по расходам на строительство.
В РФ также ожидается публикация индекса активности в производстве за март. Во вторник или в среду в России могут выйти данные по ВВП за IV кв., а в пятницу — ИПЦ за март.
Во вторник ожидается статистика по деловой активности в производственном сфере стран еврозоны.
API и EIA опубликуют недельные отчеты по запасам сырой нефти в США в середине недели.
В среду ожидается публикация инфляции в еврозоне, в РФ выйдет индекс деловой активности в секторе услуг.
Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM и статистика по промышленным заказам выйдет в среду.
В рамках корпоративной отчетности результаты представят Carmax (среда), Lennar (среда) и Monsanto (четверг).