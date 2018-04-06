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Безработица в США неожиданно осталась на уровне 4,1%
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Безработица в США неожиданно осталась на уровне 4,1% 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Рост занятости в США в марте замедлился сильнее, чем ожидалось. Уровень безработицы остался на минимуме с 2000 года, тогда как прогноз предполагал снижение, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/ANDREW GOMBERT
Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 103 тыс., сообщило министерство труда страны. Показатель безработицы вновь остался на уровне 4,1%, минимальном с декабря 2000 года. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 тыс. и снижение безработицы до 4%. Согласно пересмотренным данным в феврале число рабочих мест увеличилось на 326 тыс., а не на 313 тыс., как сообщалось ранее. Средняя почасовая оплата труда в США в марте составила $26,82, увеличившись на 0,3% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении средняя почасовая оплата труда выросла на 2,7% после повышения на 2,6% в феврале.
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