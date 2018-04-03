Для доллара определили рамки стабильности

Для доллара определили рамки, за которые он не выйдет

— По итогам марта отечественная валюта подешевела практически на 2 процента к доллару. Основная причина — опасения начала торговых войн, а также обострение отношений между Россией и западными странами, в том числе из-за "дела Скрипаля", из-за чего рост стоимости нефти в прошлом месяце остался без внимания.

В ближайшее время эти факторы продолжат играть главную роль в формировании курса рубля, так что курс, скорее всего, продолжит плавное снижение до 58 рублей за доллар. Обвала ожидать не стоит — спрос иностранцев на российские инструменты и дорогая нефть позволят смягчить падение.

Нефтяные цены растут благодаря снижению буровой активности в США и продолжающимся разговорам о продлении соглашения ОПЕК+ до середины 2018 года. Это, а также потенциальные санкции США в адрес Ирана , которому тогда придется сократить экспорт сырья, вполне устраивает участников рынка.

Опасения касательно начала торговой войны, замедления роста мировой экономики и, соответственно, ослабления спроса на энергоносители постепенно, сходят на нет. В результате нефтяные фьючерсы открыли торговую неделю небольшим гэпом вверх и теперь определяются с дальнейшим вектором движения.

Укрепление котировок вполне возможно. Если статистика по активности американских производителей окажется хотя бы нейтральной, а ОПЕК продолжит вербальные интервенции, то цены вполне могут перевалить за отметку 70 долларов за баррель.

Доллар слабеет против большинства других валют из-за угрозы возобновления агрессивной риторики американским правительством в ответ на повышение импортных пошлин Китаем . Однако уже в конце недели ситуация может измениться: главным событием для "американца” станет пятничный отчет по занятости в США. Хорошие цифры по новым рабочим местам и росту зарплат будут свидетельствовать об отсутствии серьезных проблем в экономике страны, что должно придать силы "быкам” для возобновления покупок.

В целом ситуация по российской валюте достаточно нейтральная: негативные и позитивные факторы по большей части уравновешивают друг друга, из-за чего в ближайшем будущем стоит ждать курса в диапазоне 57,50-58 рублей за доллар.