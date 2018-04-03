Для доллара определили рамки стабильности

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты":
— По итогам марта отечественная валюта подешевела практически на 2 процента к доллару. Основная причина — опасения начала торговых войн, а также обострение отношений между Россией и западными странами, в том числе из-за "дела Скрипаля", из-за чего рост стоимости нефти в прошлом месяце остался без внимания.
В ближайшее время эти факторы продолжат играть главную роль в формировании курса рубля, так что курс, скорее всего, продолжит плавное снижение до 58 рублей за доллар. Обвала ожидать не стоит — спрос иностранцев на российские инструменты и дорогая нефть позволят смягчить падение.
Нефтяные цены растут благодаря снижению буровой активности в США и продолжающимся разговорам о продлении соглашения ОПЕК+ до середины 2018 года. Это, а также потенциальные санкции США в адрес Ирана, которому тогда придется сократить экспорт сырья, вполне устраивает участников рынка.
Опасения касательно начала торговой войны, замедления роста мировой экономики и, соответственно, ослабления спроса на энергоносители постепенно, сходят на нет. В результате нефтяные фьючерсы открыли торговую неделю небольшим гэпом вверх и теперь определяются с дальнейшим вектором движения.
Укрепление котировок вполне возможно. Если статистика по активности американских производителей окажется хотя бы нейтральной, а ОПЕК продолжит вербальные интервенции, то цены вполне могут перевалить за отметку 70 долларов за баррель.
Доллар слабеет против большинства других валют из-за угрозы возобновления агрессивной риторики американским правительством в ответ на повышение импортных пошлин Китаем. Однако уже в конце недели ситуация может измениться: главным событием для "американца” станет пятничный отчет по занятости в США. Хорошие цифры по новым рабочим местам и росту зарплат будут свидетельствовать об отсутствии серьезных проблем в экономике страны, что должно придать силы "быкам” для возобновления покупок.
В целом ситуация по российской валюте достаточно нейтральная: негативные и позитивные факторы по большей части уравновешивают друг друга, из-за чего в ближайшем будущем стоит ждать курса в диапазоне 57,50-58 рублей за доллар.
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