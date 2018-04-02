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Депутатов уличили в еженедельном вредительстве бизнесу
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Депутатов уличили в еженедельном вредительстве бизнесу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы в 2017 году не менее раза в неделю ужесточали законодательство в сфере экономической деятельности. К такому выводу пришли специалисты Экспертного координационного центра по результатам исследования законодательной деятельности нижней палаты парламента в 2014-2017 годах, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».
По данным организации, за этот период более чем в два раза увеличилось число «экономических» законопроектов — если в 2014 году их было около 41 документа, то в 2017-м этот показатель вырос до 104.
Как отметили в организации, в 2017 году депутаты проголосовали за 512 законопроектов, 439 из которых вносили поправки в действующие законы. Каждая пятая поправка касалась экономической сферы.
«В прошлом году депутаты 44 раза ужесточали законодательство для бизнеса, то есть не реже одного раза в неделю вводилась новая или усиливалась действующая мера наказания, вводилось новое обременение для предпринимателей», — говорится в сообщении.
Как отметили в Экспертном координационном центре, 25 документов способствовали снижению административной нагрузки на бизнес. В целом, с 2014-го по 2017 год число принимаемых депутатами новых законов в год снизилось с 56 до 26.
Президент России Владимир Путин в конце февраля 2018 года назвал недопустимым давление на бизнес со стороны правоохранительных органов и призвал бороться с такими проявлениями.
В 2008-м тогдашний президент Дмитрий Медведев потребовал «не кошмарить бизнес». В 2014 году, будучи уже председателем правительства, он повторил свои слова, отметив, что призыв все еще остается актуальным.
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