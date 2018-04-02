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Факторы, влияющие на рост цен на бензин в РФ
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Факторы, влияющие на рост цен на бензин в РФ 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Профильные специалисты недавно отметили, что уже к лету текущего года в России может вырасти стоимость одного литра бензина на пять рублей. Сразу после своего заявления, члены совета получили предупреждение от антимонополистов, которые посчитали высказывание непозволительным. По мнению сотрудников ФАС, публичное обнародование этой информации может привести к искусственно повышенному спросу на нефтепродукты и незаконный рост цен. Более того, это является стимулом для активизации работы спекулянтов.
В настоящее время нехватки бензина в стране нет. Кроме того, антимонополисты считают, что никаких законных оснований для повышения цен на топливо не существует. И если будет выявлен факт необоснованного повышения цен, то профильные ведомства тут же примут соответствующие меры.
Согласно официальным данным, с начала года в РФ в среднем бензин подорожал на четыре десятых процента. Связано это с тем, что был увеличен на пятьдесят копеек топливный акциз. Следующее повышение этой нормы запланировано на июль текущего года. Соответственно, в общей сложности стоимость одного литра бензина вырастет максимум на полтора процента.
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