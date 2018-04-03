Официальный курс доллара вырос на 25 копеек, евро — на 32

ЦБ установил официальные курсы валют на 4 апреля. Курс доллара повысился на 25,25 копейки, составив 57,5375 рубля (57,285 рубля на 3 апреля). Курс евро уменьшился на 31,69 копейки, до 70,9207 рубля (70,6038 рубля на 3 апреля).

Рубль продолжает отступать в парах с иностранными валютами. Российская валюта оказалась под давлением на фоне снижения нефтяных котировок в понедельник, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич . По итогам дня Brent провалилась на 3%, опустившись ниже 68 долларов за баррель.

Татьяны Евдокимовой. «На фоне поступающих новостей об очередных витках напряженности торговых войн инвесторы усомнились в перспективах роста котировок на нефть, а следовательно, и валют развивающихся стран, предпочитая менее рисковые активы», — говорится в аналитическом обзоре Нордеа Банка от Дениса Давыдова

Кроме того, продолжают аналитики, повышенная волатильность и общий негативный настрой на рынках акций по всему миру также формируют настроения risk-off. «Рубль не стал исключением, растеряв интерес участников рынка, предпочитавших доллар на вчерашних торгах», — поясняют эксперты.

При этом Купцикевич отмечает весьма умеренную реакцию рубля при весьма неблагоприятном внешнем фоне. «Очевидно, что российская валюта ранее не в полной мере использовала потенциал для укрепления вслед за нефтью, что теперь сдерживает рубль от ослабления», — комментирует он.

Между тем национальная валюта остается под большим влиянием внешних факторов, продолжают аналитики Нордеа Банка. Они особо выделяют торговую конфронтацию Китая США и колебания цен на энергоносители.