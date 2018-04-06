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Официальный курс доллара вырос на 25 копеек, евро — на 11
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Официальный курс доллара вырос на 25 копеек, евро — на 11 

Банки.ру 31 минуту назад
ЦБ установил официальные курсы валют с 7 апреля. Курс доллара повысился на 25,36 копейки, составив 57,8332 рубля (57,5796 рубля на 6 апреля). Курс евро увеличился на 11,43 копейки, до 70,7069 рубля (70,5926 рубля на 6 апреля).
Рубль остается под давлением на фоне снижения аппетита к рисковым активам, отмечают аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова.
«Дальнейшая эскалация темы торговых войн, вызванная заявлениями президента США Дональда рампа о возможных пошлинах в отношении товаров объемом 100 миллиардов долл., возвращает нервозность на рынки», — комментируют эксперты. В результате валюты развивающихся стран снижаются, что создает общий негативный фон для рубля.
Кроме того, глобальные риск факторы в случае России усиливаются ожиданиями публикации до конца текущей недели новых санкций со стороны США в отношении ряда российских олигархов в связи с их возможным вмешательством в выборы.
Дополнительным фактором давления на рубль, добавляет главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов, сегодня могут статать позитивные ожидания по ключевой статистике рынка труда в США (будут опубликованы сегодня в 15:30 мск).
«Ожидается снижение коэффициента безработицы, увеличение среднечасовой зарплаты, и учитывая прогноз от ADP по новым рабочим местам есть неплохие перспективы увидеть официальные результаты по NFP», — комментирует эксперт.
По паре USD/RUB аналитики Нордеа Банка сохраняют свой ориентир в диапазоне 58,5—59 на горизонте текущего квартала.
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