Официальный курс доллара вырос на 2 копейки, евро — на 4

ЦБ установил официальные курсы валют на 3 апреля. Курс доллара повысился на 2,01 копейки, составив 57,285 рубля (57,2649 рубля с 31 марта). Курс евро увеличился на 4,2 копейки, до 70,6038 рубля (70,5618 рубля с 31 марта).

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Российская валюта демонстрирует относительную стабильность в начале недели — сказываются выходные на европейских рынках, отмечают аналитики Нордеа Банка

«В то время как западный мир готовился к Пасхе в пятницу, большинство валют развивающихся стран, в том числе и рубль, сдержанно укреплялись по отношению к доллару. Позитивным фактором оставался оптимизм на нефтяном рынке», — говорится в аналитическом обзоре Нордеа Банка.

По их прогнозу, текущая неделя обещает быть сдержанной на статистику и другие события, а повестку будет формировать ситуация вокруг торговых войн.

«Из зарубежных данных стоит следить за публикацией инфляционных показателей ЕС в среду, а также информации по рынку труда в США в пятницу. Оба индикатора ожидаются скорее позитивными для американской валюты, таким образом, в рамках текущей недели рубль может показать более слабую динамику в паре с USD», — комментируют эксперты.

По их словам, для национальной валюты дополнительным фактором поддержки в среднесрочной перспективе будет выступать сохраняющийся спрос на ОФЗ, а также комфортные уровни цен на рынке нефти. Из угроз аналитики выделяют возможную эскалацию геополитических конфликтов с рисками введения более жестких мер со стороны Запада, темы торговых войн, а также укрепление доллара на фоне сильной динамики американской экономики.

Пока же рубль остается весьма устойчивым к внешним вызовам, демонстрируя близкую к минимальной за последние три года волатильность, заключают эксперты.