Россия впервые недовыполнила сделку ОПЕК+

Россия в марте впервые недовыполнила сделку ОПЕК+

Александр Новак. РФ в марте выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 93,4%, в том числе из-за сезонных факторов, однако остается полностью приверженной достижению баланса на нефтяном рынке, заявил журналистам глава Минэнерго РФ

"Россия в марте достигла уровня сокращения добычи в 93,4%. Колебания добычи жидких углеводородов в марте вызваны высоким спросом на газ, а также сезонными факторами внутреннего рынка. Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке", — сказал Новак.

Как уточнили в пресс-службе Минэнерго, сокращение добычи (по сравнению с уровнем октября 2016 года) составило 280,22 тысячи баррелей в сутки.

Согласно соглашению ОПЕК+, Россия должна была постепенно сокращать добычу нефти с января 2017 года и после марта прошлого года выйти на плановый показатель сокращения в 300 тысяч тонн в сутки относительно уровня октября 2016 года.

Начиная с апреля 2017 года Россия следовала соглашению, всегда сокращая добычу более чем на 300 тысяч тонн. Так, в апреле, мае и июне прошлого года сокращение составляло 300 тысяч баррелей в сутки, в июле — 307,6 тысячи баррелей в сутки, в августе — 344,9 тысячи. В сентябре Россия сократила добычу на 346 тысяч баррелей в сутки, в октябре — на 315 тысяч, в ноябре на 303,8 тысячи. Сокращение в декабре составило 300,74 тысячи баррелей в сутки, в январе 2018 года — 301,2 тысячи, в феврале — 300,4 тысячи.