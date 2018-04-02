Рада намерена принять постановление по строительству «Северного потока-2» 

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Китай вводит в отношении США ответные пошлины со 2 апреля

Минфин прокомментировал возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в Лондоне

В ОЗХО согласились назначить на 4 апреля внеочередное заседание по делу Скрипаля