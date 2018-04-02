Рада намерена принять постановление по строительству «Северного потока-2» 

Депутаты Верховной рады намерены принять постановление относительно относительно строительства «Северного потока-2». Как сообщили в фракции «Народный фронт», а также председатель парламента Андрей Парубий, проект постановления может быть рассмотрен на текущей неделе.
«Мы искреннее надеемся, что на этой пленарной неделе парламент, в конце концов, проголосует за это постановление. Мы должны донести всему миру, что доминирование «Газпрома» на рынке опасно. Руководство России никогда не сдерживало своё слово», — цитирует Интферакс-Украина главу фракции «Народный фронт» Максима Бурбака.
Ранее стало известно, что экономические потери Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2» могут составить порядка $3 млрд
В свою очередь президент Украины Пётр Порошенко подверг критике сторонников проекта «Северный поток — 2».