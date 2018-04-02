Ещё
Рада намерена принять постановление по строительству «Северного потока-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рада намерена принять постановление по строительству «Северного потока-2» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Депутаты Верховной рады намерены принять постановление относительно относительно строительства «Северного потока-2». Как сообщили в фракции «Народный фронт», а также председатель парламента Андрей Парубий, проект постановления может быть рассмотрен на текущей неделе.
«Мы искреннее надеемся, что на этой пленарной неделе парламент, в конце концов, проголосует за это постановление. Мы должны донести всему миру, что доминирование «Газпрома» на рынке опасно. Руководство России никогда не сдерживало своё слово», — цитирует Интферакс-Украина главу фракции «Народный фронт» Максима Бурбака.
Ранее стало известно, что экономические потери Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2» могут составить порядка $3 млрд
В свою очередь президент Украины Пётр Порошенко подверг критике сторонников проекта «Северный поток — 2».
RT на русском: последние новости
Рада намерена принять постановление по строительству «Северного потока-2» Китай вводит в отношении США ответные пошлины со 2 апреля Министр юстиции Украины: у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП45
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому88
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России509
Тест: Знаете армейский жаргон?79
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»357
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
01:00
Модернизация библиотек продолжится
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение