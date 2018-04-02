Чем расплачивается Минск за субсидии Москвы

Чем расплачивается Белоруссия за российские субсидии

В прошлом году, по данным Минфина России, бюджет недополучил 140 миллиардов российских рублей, поставляя Белоруссии нефть на льготных условиях. Белорусские экономисты считают, что зависимость от энергетических субсидий делает национальную экономику слабой и очень уязвимой к внешним шокам.

Уроки длительной энергетической зависимости

Белорусская нефтепереработка продолжает выступать одним из драйверов экономического роста в стране. По оценкам Исследовательского центра ИПМ, в январе-феврале 2018 года нефтепереработка обеспечила прирост ВВП на один процентный пункт.

Правда, как уточняют эксперты, развитие белорусской нефтепереработки и в целом национальной экономики сильно зависит от условий получения энергоносителей, цены на которые для Белоруссии сегодня ниже мировых.

Чтобы оценить объем энергетических субсидий, получаемых Белоруссией, эксперты Исследовательского центра ИПМ провели специальное исследование. Для оценки субсидий, которые Россия предоставляет Белоруссии, оценивалась разница между рыночными ценами на энергоносители и условиями их получения нашей страной.

Данные анализировались за 2000 — 2017 годы, а объем энергетических субсидий оценивался в процентах к ВВП Белоруссии.

Согласно полученным оценкам, объем дотаций, которые получает Белоруссия от России, существенно сократился по сравнению с тучными временами. В 2000-е доля энергетических субсидий доходила до 20% белорусского ВВП, а сейчас эта цифра в разы меньше.

«В 2010 году, когда возникла серьезная политическая напряженность в отношениях между Белоруссией и Россией, объем энергетических субсидий упал до 4,4% ВВП, а в 2016-м — до 2,1% и восстановился до 4,5% ВВП в 2017 году», — говорится в аналитической записке, которую подготовил Исследовательский центр ИПМ.

Показательно, что экспертная оценка объема получаемых Белоруссией энергетических субсидий примерно совпадает с данными Минфина России , который оценил прошлогодние потери российского бюджета из-за беспошлинных поставок нефти Белоруссии в 140 миллиардов рублей (2,4 миллиарда долларов).

Значительные объемы энергетических субсидий, считают эксперты, не способствуют росту конкурентоспособности национальной экономики, а оказывают обратный эффект.

«Самый важный урок этой истории состоит в том, что, несмотря на получение в течение многих лет значительной поддержки со стороны России, белорусская экономика аккумулировала большой объем дорогостоящего внешнего долга», — подчеркивается в аналитической записке Исследовательского центра ИПМ.

Произошло так, как считают эксперты, потому, что субсидии не были использованы эффективно, и по уровню конкурентоспособности национальная экономика стала уступать другим странам.

«Другой важный урок этой истории выражается в том, что слишком рискованно полагаться на субсидии в ситуации постоянной неопределенности в отношениях с Россией — любой политический конфликт с этой страной может привести к болезненному сокращению субсидий и негативным последствиям для реального сектора, бюджета и суверенного долга Белоруссии», — считают эксперты Исследовательского центра ИПМ.

Российский маневр может ударить по белорусскому бюджету

Упомянутые риски могут вполне реализоваться в связи с проведением Россией так называемого налогового маневра, который предполагает увеличение налога на добычу полезных ископаемых и уменьшения нефтяных экспортных пошлин.

Сейчас Белоруссия импортирует российскую нефть без пошлины, а экспортные пошлины на нефтепродукты направляет в свой бюджет. Завершение налогового маневра в России чревато обнулением доходов белорусского бюджета, которые сейчас формируются за счет взимания нефтяных пошлин.

Кроме этого, завершение налогового маневра приведет к тому, что входящая стоимость нефти для Белоруссии вырастет, и углеводородное сырье белорусские НПЗ станут получать по мировым ценам.

Минфин Белоруссии на этой неделе заявил, что реализация налогового маневра в России является одним из главных рисков для белорусского бюджета. Обнуление нефтяных пошлин может привести к выпадению доходов из казны.

Дополнительное давление на бюджет может оказать увеличение входящей стоимости нефти для белорусских НПЗ.

На коллегии Минфина, которая состоялась в феврале, власти отмечали, что рост входящей цены нефти потребует принятия компенсационных мер по обеспечению эффективности нефтепереработки.

В частности, Минфин опасается, что при таком сценарии развития событий потребуется снижать или даже обнулять ставку акцизов на автомобильное топливо, которые приносят сегодня белорусскому бюджету доходы, эквивалентные 0,7% ВВП.

«Налоговый маневр в нефтяной отрасли России пока приостановлен. Однако в случае его продолжения Белоруссия станет получать нефть по мировым ценам, и рентабельная работа наших НПЗ окажется под большим вопросом», — полагает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Эксперты предполагают, что реализация налогового маневра может привести к очередному торгу на политическом уровне.

«Возможно, Белоруссия будет использовать переговоры на политическом уровне, чтобы получить компенсацию от России за этот налоговый маневр, однако исход таких переговоров предсказать невозможно», — отмечает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

Учитывая вероятный рост цен на энергоносители, эксперты советуют заблаговременно провести диагностику реального сектора экономики.

«Важно уже сейчас определить, какие госпредприятия не могут работать в условиях рыночных цен на энергоносители, и приступить к реструктуризации этих компаний», — резюмировал Александр Чубрик.