Ещё
ЦБ снизит ставку до 7% в апреле, к концу года — до 6,5% и сохранит этот уровень до конца 2019…
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

ЦБ снизит ставку до 7% в апреле, к концу года — до 6,5% и сохранит этот уровень до конца 2019… 

Прайм 50 минут назад
Фото: Прайм
Подавляющее большинство участников мартовского опроса Reuters, прогнозируют сокращение ставки на 25 базисных пунктов — до 7,0% по итогам заседания совета директоров ЦБР 27 апреля. В опросе принимали участие экономисты из 22 крупнейших российских и зарубежных компаний, банков и рейтинговых агентств.
Ключевая ставка
В комментариях регулятора к мартовскому решению понизить ставку на 25 б.п. — до 7,25% годовых многие аналитики увидели намеки на аналогичный шаг в следующем месяце. Низкие темпы инфляции оставляют дверь открытой для дальнейшего смягчения, а экономическая ситуация развивается, согласно риторике ЦБ, в рамках ожиданий регулятора.
ЦБР исключил из этого списка риски ухудшения инфляционных ожиданий населения и рост потребительской активности. Как фактор риска аналитики и регулятор рассматривают резкий рост зарплат в начале текущего года, но пока не видят оснований для существенной корректировки монетарной политики.
После почти 10-процентного скачка в феврале реальные зарплаты в марте подрастут на 8,8% в годовом выражении, полагают респонденты. Медианный прогноз роста показателя в этом году составляет 5,0%, а по итогам 2019 года — 3,0%. Месяц назад консенсус склонялся к 4-процентному росту реальных зарплат в 2018 году и 2-процентному повышению в 2019 году.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, свидетельствует, что ЦБР срежет еще 50 б.п. во втором квартале, а в третьем возьмет паузу, затем в четвертом квартале снизит ставку на 25 б.п до 6,50% и сохранит этот уровень до конца 2019 года. Особенно беспокоит экономистов инфляционный тренд в летние месяцы и во втором полугодии в целом. По итогам 2020 года консенсус ждет сокращения ставки до 6,25% годовых.
Инфляция
ЦБР недавно понизил прогноз инфляции на этот год до 3,0-4,0%, тогда как раньше ожидал 3,5-4,0%. Начиная с июля прошлого года инфляция находится ниже целевого уровня в 4,0%, и степень ее отклонения от него увеличивается. Укрепление рубля, низкий уровень внутренних потребительских расходов, а также благоприятная ситуация на продовольственных рынках привели к тому, что в первые два месяца года инфляция опустилась до рекордно низких 2,2% в годовом сопоставлении.
Респонденты ожидают незначительного ускорения годовой инфляции в марте до 2,4%. Объем розничных продаж, по их прогнозу, повысится на 2,1% после 1,8-процентного подъема в феврале. В течение года ускорение роста потребительских расходов должно усилить инфляционные процессы, но росту цен не удастся достигнуть уровня 4,0%, полагают аналитики.
Медианный прогноз инфляции от опрошенных Reuters экономистов на 2018 год за последний месяц был незначительно повышен до 3,5% с 3,4%. Прогноз на 2019 год не изменился и составляет 4,0%, а вот к концу 2020 года эксперты ждут замедления роста цен до 3,8%, тогда как месяцем ранее ориентировали на 4,0%.
Рост экономики
Взгляд ЦБР на перспективы роста экономики в целом не изменился: по мнению регулятора, темпы роста ВВП составят 1,5–2,0% в 2018-2020 годах, что соответствует потенциальным темпам экономического роста.
Ожидания опрошенных Reuters экономистов укладываются в этот диапазон: медианный прогноз увеличения ВВП в 2018-2020 годах составляет 1,6-1,8%. Сейчас специалисты ждут роста капитальных инвестиций в 2018 году лишь на 3,2%, в 2019 году — на 3,7%, а в 2020 году — на 4%.
Курс рубля
Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем оценивают курс российской валюты через 12 месяцев в 58,0 рублей за доллар. На конец 2019 года медианный прогноз, составленный на основании ожиданий девяти аналитиков, располагается на уровне 58,9 рубля, в конце 2020 года рубль ослабнет до 60,9 к доллару, а к концу 2021 года — до 61,1, согласно прогнозу. Курс рубля к евро на конец 2019, 2020 и 2021 годов респонденты оценивают в 73,3; 75,0; и 75,5 соответственно.
Прайм: последние новости
Кудрин прогнозирует повышение пенсионного возраста в РФ в течение 10-16 лет Цена золота растет на сохранении напряженности в торговых отношениях Китая и США Приток в фонды активов за неделю сменился оттоком в $73,9 млн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России466
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля204
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан51
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение