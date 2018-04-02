Пекин наносит упреждающий удар

То, о чём так долго и тревожно говорили эксперты, свершилось — Пекин принял вызов США и решил ввести 15-процентную пошлину на 120 ввозимых из США товаров, а ещё пять наименований «удостоились» 25-процентной ставки. Свой шаг китайское правительство объяснило тем, что американцы ранее в одностороннем порядке взвинтили ввозные таможенные тарифы на китайскую продукцию — 15 процентов на алюминий и 25 процентов на сталь. Таким образом, стороны обменялись первыми ударами, сделав продукцию друг друга в отдельных категориях неконкурентоспособной из-за высокой (с учётом тарифов) цены.

Первый удар нанесли США Повод для конфликта зрел давно — ещё в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп выражал недовольство сформировавшимся дисбалансом в торговле США и КНР , причём отнюдь не в пользу американцев. При новом главе Белого дома американский дефицит не только не уменьшался, напротив, он продолжил неуклонно расти.

Немного освоившись в Овальном кабинете и проведя несколько ознакомительных встреч со своим китайским партнёром, Трамп решился действовать. Сначала он через любимую соцсеть доводил до общественности недовольство положением дел в двусторонней торговле. Потом эпистолярный жанр обогатился намёками американского президента на неминуемые ответные меры. А уже затем последовали конкретные действия — введение заградительных таможенных пошлин на металлы из КНР.

В Пекине в свою очередь пытались найти компромисс с Белым домом, убеждали не начинать торговые войны, поискать взаимоустраивающие всех варианты решения проблемы. В этих целях в Вашингтон даже ездил ближайший соратник Си Цзиньпина , человек, которого называют главным экономическим стратегом КНР, — вице-премьер Госсовета Лю Хэ. Но всё безрезультатно. Тарифная война началась.

Андрей Островский. «Пекин, очевидно, принял вызов Вашингтона и ответил введением пошлин на самые важные для США категории экспортных товаров. Ещё до первых практических шагов уже было понятно, что Китай, скорее всего, нанесёт удар именно по продукции сельского хозяйства — прежде всего соевым бобам, арахису и фруктам», — рассказал в интервью « Парламентской газете » заместитель директора Института Дальнего Востока РАН

По мнению эксперта, Китай — крупнейший производитель стали, а США для этой продукции важный рынок. И своим решением Вашингтон нанёс крайне чувствительный удар по китайской сталелитейной промышленности.

left77,7миллиарда долларов, по данным американского Департамента торговли, равен дефицит сальдо торгового баланса между США и Китаем.

Важно понимать, что ситуация с дефицитом в американо-китайском торговом обороте неоднозначна. Она сложилась во многом из-за того, что американцы ограничивают экспорт в Китай ультравысокотехнологичной продукции, напомнил Андрей Островский. При этом, конечно, надо понимать, что объём дисбаланса в двусторонней торговле огромный — от 275 до 500 миллиардов долларов США не в пользу американцев, в зависимости от методик подсчёта, уточнил специалист.

Что будет дальше

То, что уже обнародованными мерами конфликт вряд ли будет исчерпан, сомнений ни у кого нет. Дело в том, что уже в ближайшее время Белый дом должен объявить о новых шагах по ограничению импорта китайских товаров, которые, по предварительным оценкам, нанесут Пекину ущерб в 60 миллиардов долларов. Таким образом, есть все основания прогнозировать, что сегодня мы наблюдаем лишь «завязку» масштабнейшей в истории торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

Одним из направлений ответных мер со стороны Вашингтона, считает Андрей Островский, может стать введение ограничений на китайские инвестиции, которые на 2016 год составили восемь миллиардов долларов, при том что американские — всего два миллиарда.

Дополнительную сложность всей наблюдаемой в отношениях США и КНР конфликтной ситуации придаёт глубинный и принципиальный характер противоречий между ними. По существу, речь идёт не о противоборстве идеологий, как это было во времена СССР, или религий, как во времена Крестовых походов, а экономических моделей, концепций торгово-промышленного развития.

Как отметил Андрей Островский, мы являемся свидетелями противостояния двух принципиально разных экономик. Китайская — это реальное производство, материальное, американская же, по большому счёту, виртуальная, не создающая продукции. Это обстоятельство и делает противоречия сложно решаемыми, а сам кризис непрогнозируемым. И скорее всего, ситуация будет доведена до победы одной из сторон.

Перерастёт ли торговая война в Третью мировую

История человечества знает примеры того, как торговые конфликты перерастали в военные. И сегодня, наблюдая за зарождением противостояния КНР и США в торговле, невольно возникает вопрос, а не захочет ли одна из сторон для своей победы немного выйти за рамки экономики и задействовать другие инструменты.

Так, ни для кого не секрет, что одной из главных «болевых точек» для Китая является Тайвань, поэтому мало кто возьмётся исключить вариант, при котором Вашингтон использует свои возможности для нагнетания напряжённости между островом и материком. А ведь есть ещё Южно-Китайское море, где КНР не всегда находит понимание со стороны соседних держав по вопросу принадлежности тех или иных островов. В общем, «конфликтных зон» более чем достаточно, риск их задействования велик, особенно в ситуации, когда одна из сторон может начать проигрывать. При таком повороте события вполне могут развиваться вплоть до третьей мировой войны.