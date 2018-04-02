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Кабмин намерен упростить законопроекты о криптовалютах
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Кабмин намерен упростить законопроекты о регулировании криптовалют 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов заявил, что власти собираются сократить и упростить существующие законопроекты, касающиеся регулирования криптовалют. Об этом сообщает RNS.
"Мы сейчас хотим значительно эти законопроекты сократить, упростить. Чтобы просто ввести, чтобы чуть-чуть обозначить, что это все легально. Насколько это глубоко должно быть сейчас урегулировано, никто не знает. И не нужно стремиться это делать", — сказал Шувалов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что криптовалюты не обеспечивают защиты прав инвесторов.
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