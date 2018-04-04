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Литва и США заключили соглашения в сфере поставок СПГ
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Литва и США заключили соглашения в сфере поставок СПГ 

Rambler News Service 32 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе официального визита в США приняла участие в церемонии подписания меморандумов о сотрудничестве компаний Литвы и США, которые владеют терминалами сжиженного природного газа (СПГ), передает издание Baltnews со ссылкой на пресс-службу литовского президента.
Меморандумы с американской Freeport LNG подписали компании Klaipėdos nafta и импортер газа в Литву «Литовские поставки газа» (Lietuvos dujų tiekimai).
Грибаускайте отметила, что эти документы должны помочь торговле США сжиженным газом в Европе, а также создать условия для более дешёвого его приобретения потребителями региона Балтии. Она добавила, что эти меморандумы о сотрудничестве являются еще одним шагом к отказу от «длившейся шесть десятилетий монополии России на поставки газа».
Издание отмечает, что в подписанных документах предусмотрены возможность обмениваться информацией о действии терминалов СПГ, коммерческой среде в Литве и США, а также возможности для развития бизнеса. По словам Грибаускайте, меморандумы позволят также усилить экономическое сотрудничество между Литвой и США и помочь совместному осуществлению новых коммерческих и инвестиционных проектов.
Freeport LNG в настоящее время реконструирует терминал СПГ, отмечет Baltnews. После реконструкции он будет работать на экспорт газа, а не на импорт. Планируется, что компания начнёт работать на экспорт уже в конце 2018 года.
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