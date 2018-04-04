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Литва договорилась с американской компанией о поставках СПГ
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Литва договорилась с американской компанией о поставках СПГ 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Литовские компании подписали соглашения о сотрудничестве с поставщиком природного сжиженного газа из США и оператором будущего терминала сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG. Об этом сообщает Baltnews.
Уточняется, что договор в Вашингтоне подписали компания по торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT) и оператор Клайпедского терминала СПГ — компания Klaipedos nafta.
Глава LDT Мантас Микалаюнас отметил, что данное соглашение расширяет круг потенциальных поставщиков газа.
"Рост количества экспортеров СПГ в США не только способствует диверсификации поставок, но и помогает обеспечить выгодные цены для потребителей", — сказал Микалаюнас.
Ранее сообщалось, что Минэнерго Литвы разработало стратегию энергетической независимости страны.
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