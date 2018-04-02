Китайская Sinopec увеличит мощности по приему СПГ и добыче сланцевого газа

Sinopec Group, родительская компания китайской государственной нефтегазовой корпорации China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec), намерена увеличить мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ) на восточной побережье Китая почти в три раза в течение следующих шести лет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководителя отдела развития и планирования группы Дай Чжаомина (Dai Zhaoming).

Sinopec Group будет расширять мощности терминалов по приему импортируемого СПГ, расположенные на восточном побережье Китая, и планирует к 2023 году увеличить их до 26 миллионов тонн в год. Сейчас они оцениваются в 9 миллионов тонн.

"Мы планирует расширять терминал в провинции Шаньдун в порту Циндао (Qingdao) по фазам — до 8 миллионов тонн, затем до 10 и 12 миллионов тонн. Также (будем расширять — ред.) терминал Тяньцзинь (Tianjin)", — приводит агентство слова Чжаомина.

Кроме этого, по словам Чжаомина, компания вскоре официально одобрит план строительства нового терминала в восточной провинции Чжэцзян (Zhejiang).

Помимо этого, по словам генерального менеджера отдела по разработке нефтяных месторождений Суня Хуаньцюаня (Sun Huanquan), Sinopec Group открыла залежи сланцевого газа на блоке Weirong в юго-западной провинции Сычуань. Это открытие должно обеспечить группе увеличение объемов добычи до 10 миллиардов кубометров газа к 2020 году. Сейчас Sinopec является оператором крупнейшего промышленного сланцевого месторождения газа Фулин (Fuling) также на юго-западе Китая. Добыча газа с него в 2017 году составила только 6 миллиардов кубометров. Добыча природного газа Sinopec в 2017 году составила 27 миллиардов кубометров газа.

Sinopec является крупнейшей интегрированной энергетической и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec Corp. включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.