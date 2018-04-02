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Китайская Sinopec увеличит мощности по приему СПГ и добыче сланцевого газа
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Китайская Sinopec увеличит мощности по приему СПГ и добыче сланцевого газа 

Прайм 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Sinopec Group, родительская компания китайской государственной нефтегазовой корпорации China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec), намерена увеличить мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ) на восточной побережье Китая почти в три раза в течение следующих шести лет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководителя отдела развития и планирования группы Дай Чжаомина (Dai Zhaoming).
Sinopec Group будет расширять мощности терминалов по приему импортируемого СПГ, расположенные на восточном побережье Китая, и планирует к 2023 году увеличить их до 26 миллионов тонн в год. Сейчас они оцениваются в 9 миллионов тонн.
"Мы планирует расширять терминал в провинции Шаньдун в порту Циндао (Qingdao) по фазам — до 8 миллионов тонн, затем до 10 и 12 миллионов тонн. Также (будем расширять — ред.) терминал Тяньцзинь (Tianjin)", — приводит агентство слова Чжаомина.
Кроме этого, по словам Чжаомина, компания вскоре официально одобрит план строительства нового терминала в восточной провинции Чжэцзян (Zhejiang).
Помимо этого, по словам генерального менеджера отдела по разработке нефтяных месторождений Суня Хуаньцюаня (Sun Huanquan), Sinopec Group открыла залежи сланцевого газа на блоке Weirong в юго-западной провинции Сычуань. Это открытие должно обеспечить группе увеличение объемов добычи до 10 миллиардов кубометров газа к 2020 году. Сейчас Sinopec является оператором крупнейшего промышленного сланцевого месторождения газа Фулин (Fuling) также на юго-западе Китая. Добыча газа с него в 2017 году составила только 6 миллиардов кубометров. Добыча природного газа Sinopec в 2017 году составила 27 миллиардов кубометров газа.
Sinopec является крупнейшей интегрированной энергетической и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec Corp. включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.
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