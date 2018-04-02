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Белоруссия до конца года получит из России батарею «ТОР-М2»
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Белоруссия до конца года получит из России батарею «ТОР-М2» 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Белоруссия до конца года получит из РФ пятую батарею ЗРК «ТОР-М2» и четыре учебно-боевых самолета Як-130, сообщил в понедельник министр обороны Белоруссии Андрей Равков.
Ранее Равков сообщал, что доля современных образцов вооружения в армии Белоруссии вырастет до 50% в результате реализации планов по перевооружению на 2018 год. В частности, министр отмечал, что наиболее значимыми должны стать поставки учебно-боевых самолетов Як-130, батареи ЗРК «ТОР-М2», радиолокационных станций «Противник-Г», «Восток-Д», маловысотных радиолокационных комплексов «Роса-РБ».
"По закупкам… мы заключили контракты (с Россией — ред.)… на закупку пятой батареи «ТОР-М2», это зенитно-ракетный комплекс, и на закупку четырех Як-130. Мы авансовые проплаты уже произвели и ожидаем, что до конца года поставка этих вооружений уже будет завершена", — сказал Равков журналистам.
Что касается поставок в Белоруссию истребителей Су-30СМ, их республика начнет в «лучшем случае» закупать с 2019-2020 года.
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