Белоруссия до конца года получит из России батарею «ТОР-М2»

Ранее Равков сообщал, что доля современных образцов вооружения в армии Белоруссии вырастет до 50% в результате реализации планов по перевооружению на 2018 год. В частности, министр отмечал, что наиболее значимыми должны стать поставки учебно-боевых самолетов Як-130, батареи ЗРК «ТОР-М2», радиолокационных станций «Противник-Г», «Восток-Д», маловысотных радиолокационных комплексов «Роса-РБ».

"По закупкам… мы заключили контракты (с Россией — ред.)… на закупку пятой батареи «ТОР-М2», это зенитно-ракетный комплекс, и на закупку четырех Як-130. Мы авансовые проплаты уже произвели и ожидаем, что до конца года поставка этих вооружений уже будет завершена", — сказал Равков журналистам.

Что касается поставок в Белоруссию истребителей Су-30СМ, их республика начнет в «лучшем случае» закупать с 2019-2020 года.