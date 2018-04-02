Стало известно о том, что влияет на рост стоимости бензина в России

Вопрос начал обсуждаться представителями отрасли в связи с недавними прогнозами по значительному росту цен автомобильного топлива.

С прогнозом по удорожанию литра бензина на пять рублей к лету ранее выступил глава правления «Совета по товарным рынкам» Илья Мороз , в результате чего он получил от ФАС предостережение о «недопустимости действий, способных привести к нарушению антимонопольного законодательства». Представители отрасли объяснили, почему не стоит делать подобных публичных заявлений.

«Высказывания в СМИ прогнозов о росте цен на автомобильные бензины могут провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них», — пояснил « РИА Новостям» позицию Федеральной антимонопольной службы заместитель руководителя Анатолий Голомолзин

Новости / Авто и бизнес

ФАС отреагировала на заявление Путина о возможном снижении цен на бензин в РФ

Первые претензии у Федеральной антимонопольной службы появились к «Газпрому» : компания получила предупреждение за несоблюдение нормативов и увеличение экспорта. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на начальника…

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При этом глава ФАС Игорь Артемьев подчеркнул, что сейчас дефицита бензина в России не наблюдается (хотя Илья Мороз говорил, что такая ситуация зафиксирована в некоторых регионах страны). Как отметили «антимонопольщики», предпосылок к резкому подорожанию топлива в РФ нет. Они также напомнили о том, что в случае выявления необоснованного роста цен или иных нарушений к производителям горючего применят соответствующие меры.

По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, он также не единожды был предупреждён о недопустимости прогнозов о стоимости автомобильного топлива. «ФАС считает нас регулятором рынка. Какая-то правда в этом есть», — сказал он.

По мнению экспертов, высказанные публично оценки и предположения могут влиять на розничные цены, так как их нередко в своих стратегиях учитывают спекулянты.

Согласно информации Росстата, розничная цена литра бензина в среднем по стране с начала 2018 года выросла на 0,4%. Причиной этому стало увеличение топливных акцизов на 50 копеек. Напомним, следующее повышение намечено на 1 июля текущего года. Если верить расчётам Минэнерго , в общей сложности ценник литра бензина на АЗС из-за акцизов прибавит 1,5%.

По итогам 2017-го темпы роста стоимости автомобильного топлива (7,3%) примерно в три раза обогнали инфляцию (2,5%). По мнению представителей ФАС, это объясняется сезонным спросом на нефтепродукты, динамикой мировых цен на нефть, увеличением отраслевых издержек, началом плановых ремонтов ряда НПЗ, а также снижением предложения на внутреннем рынке. При этом в качестве главного фактора обозначена высокая доля фискальных сборов.

В начале текущего года в ФАС заявили, что цены на бензин расти не будут. Тогда отмечалось, что в прошлом году стоимость горючего увеличивалась из-за того, что многие автозаправки в стране работали с низкой и даже отрицательной рентабельностью.

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По материалам: www.kolesa.ru