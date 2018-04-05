ФАС рассказала о причинах роста цен на бензин

Цены на оптовом рынке часто сильно меняются, но многолетняя статистика показывает, что даже при текущей волатильности (прирост более десяти процентов с начала года по Аи-92, Аи-95, летнему и межсезонному дизелю), как правило, в среднем по году цены показывают совокупный рост, близкий к инфляции. Например, Банк России ожидает, что в этом году инфляция составит 3-4 процента.

"Сейчас аномалий нет, — заверил Анатолий Голомолзин. — Есть некоторое повышение спроса, в связи с чем может произойти некоторый рост цен, в том числе в розничном сегменте. Так обычно происходит, когда мы входим в весенний период полевых работ, а на дорогах появляется больше автомобилистов".

После весеннего роста цены стабилизируются, осенью вновь возрастают, а зимой, бывает, падают. Прошедшая зима стала исключением, так как с 1 января выросли акцизы, объяснил замруководителя ФАС. Акцизы на бензин пятого класса стали выше на 10,7 процента и составили 11,2 тысячи рублей за тонну. С 1 июля они поднимутся еще раз — до 11,8 тысячи рублей. В пересчете на литр рост составляет 50 копеек с января и столько же — с июля.

В апреле нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) уходят на плановый профилактический ремонт, из-за чего нефтекомпаниям приходится наращивать запасы. Рекомендации об объеме резервов, который нужен внутреннему рынку, производителям дает минэнерго . К 1 апреля ведомство рекомендовало скопить совокупно 2,1 миллиона тонн автобензина, однако нефтекомпании не дотянули до этой планки.

За март нефтекомпании сильно нарастили отгрузку бензина и дизеля на внутренний рынок

2 апреля на складах было 1,826 миллиона тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК, «что с учетом планов компаний по производству моторного топлива полностью удовлетворит потребности в топливе в субъектах РФ в период ремонтов на НПЗ и сезонного роста спроса», заверили «РГ» в пресс-службе минэнерго. На заседании Биржевого комитета представитель подтвердил, что запасов достаточно, в том числе в розничном сегменте. «Но мы постоянно ситуацию мониторим, в том числе в регионах», — говорит Анатолий Голомолзин.

Запасы нефтепродуктов сегодня близки к уровням прошлого года. В мае на плановый ремонт не уйдет ни один НПЗ, следует из графика. Это означает, что топлива на рынке будет в достатке, считает Голомолзин. «Внешняя конъюнктура, скорее всего, будет тоже благоприятной, в том числе за счет экспортных пошлин, изменение которых снизит привлекательность экспорта нефтепродуктов. Это тоже говорит в пользу стабильности цен», — заключил он.

Чтобы сгладить сезонную волатильность цен в оптовом сегменте, ФАС однажды предлагала ввести бензиновые интервенции. Этот вопрос регулятор не так давно обсуждал с нефтяниками и минэнерго, в том числе предлагалось законодательно регламентировать расчет запасов и их расторговывание. «Но наши коллеги считают, что в этом нет необходимости», — говорит Голомолзин.

В пользу стабильности ситуации и отсутствия дефицита говорят данные по производству. Так, за март производство бензина пятого класса выросло на 8,6 процента, с начала года — на 7,4 процента. Из произведенных объемов поставки на внутренний рынок выросли на 3,9 процента по сравнению с мартом прошлого года, а с начала 2018-го — на 0,5 процента. То есть ресурсов достаточно, констатировал Голомолзин. По дизелю динамика схожая, разве что существеннее выросла отгрузка на внутренний рынок (на 12,1 процента за март и на 10,6 процента за I квартал). В целом с начала года на бирже было реализовано больше топлива, чем обычно, заключил замруководителя ФАС.