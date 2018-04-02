Медведев выразил уверенность в наращивании сотрудничества РФ и Белоруссии

rightМедведев отметил, что в Союзном государстве активно налаживается эффективное взаимодействие, направленное на укрепление взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях.

"Россия и Белоруссия поддерживают интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза . Убежден, что дальнейшее наращивание практической кооперации, реальное продвижение новых перспективных инициатив и программ в полной мере отвечают интересам двух стран", — говорится в поздравительном послании.

День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.