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Медведев выразил уверенность в наращивании сотрудничества РФ и Белоруссии
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Медведев выразил уверенность в наращивании сотрудничества РФ и Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поздравлении главе правительства Белоруссии Андрею Кобякову с Днем единения народов выразил уверенность в дальнейшем наращивании сотрудничества в интересах двух стран, сообщает пресс-служба российского кабинета министров.
rightМедведев отметил, что в Союзном государстве активно налаживается эффективное взаимодействие, направленное на укрепление взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях.
"Россия и Белоруссия поддерживают интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза. Убежден, что дальнейшее наращивание практической кооперации, реальное продвижение новых перспективных инициатив и программ в полной мере отвечают интересам двух стран", — говорится в поздравительном послании.
День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.
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