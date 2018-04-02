Медведев: продвижение новых инициатив РФ и Белоруссии отвечает интересам обеих стран

"В Союзном государстве активно налаживается эффективное взаимодействие, направленное на укрепление взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, — говорится в поздравительной телеграмме Медведева. — Осуществляются масштабные проекты в промышленности, энергетике, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях".