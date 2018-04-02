Ещё
Медведев: продвижение новых инициатив РФ и Белоруссии отвечает интересам обеих стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: продвижение новых инициатив РФ и Белоруссии отвечает интересам обеих стран 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу кабмина Белоруссии Андрея Кобякова с Днем единения народов России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"В Союзном государстве активно налаживается эффективное взаимодействие, направленное на укрепление взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, — говорится в поздравительной телеграмме Медведева. — Осуществляются масштабные проекты в промышленности, энергетике, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях".
Глава правительства добавил, что Россия и Белоруссия поддерживают интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза. «Убежден, что дальнейшее наращивание практической кооперации, реальное продвижение новых перспективных инициатив и программ в полной мере отвечают интересам двух стран», — подчеркнул он.
ТАСС: последние новости
Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США Глава МИД Южной Кореи заявила о возможности строительства газопровода из РФ через КНДР Эксперты: на Украине пасхальная корзина за год подорожала на 83%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России473
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля204
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Дрон «Почты России» врезался в дом117
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение