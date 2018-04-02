В Адыгее подвели итоги социально-экономического развития 

По данным, представленных органами статистики, валовой региональный продукт в регионе уже 6 лет не опускался ниже 100%. При этом рост показателей зафиксирован по большинству направлений — оборот общепита, инвестиции в основной капитал, оборот оптовой торговли. Кроме этого выросло и производство, сообщает ГТРК «Адыгея».
В конце марта стало известно, что индекс промышленного производства в Чувашии вырос на 8,3%.
По словам заместителя руководителя Краснодарстата Светланы Курижевой, индекс промышленного производства по Адыгее по итогам 2017 года составил 3,5%. Этот индикатор также в последние годы ниже 100% не опускался. Она уточнила, что немного снизилось сельскохозяйственное производство — на 2%, при этом большой рост по производству яиц — 145%, и по производству молока. Инфляция в Республике составила 1,7%. Средняя зарплата составила 24,2 тысяч рублей. Реальный рост, с учетом инфляции, составил 0,7%.