США и Китай оказались на грани торговой войны

Ответ Пекина на угрозы экономического давления со стороны Вашингтона пока выглядит весьма сдержанным, отмечает "ТВ Центр" . При этом он демонстрирует намерения Китая защищаться в случае, если США попробуют развязать полномасштабную торговую войну. В понедельник министерство финансов КНР объявило о повышении ввозных пошлин.

"Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от мер, принятых Соединенными Штатами, Китай начиная со 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий", — говорится в заявлении китайского минфина

Бразилию, Австралию, Южную Корею. Канада и В марте президент США ввел 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные на алюминий. Защищать американский рынок Дональд Трамп изначально грозился ото всех импортеров этих металлов. Правда, тут же освободил от дополнительных платежей Евросоюз Мексика также не подпадают под действие нового указа. Сейчас он распространяется только на Россию Японию , Китай и еще несколько стран. Но и этого Вашингтону показалось мало. В конце прошлого месяца Трамп подписал меморандум о борьбе с экономической агрессией Китайской народной республики. До 6 апреля должен быть подготовлен список товаров из КНР, на которые будут наложены дополнительные импортные пошлины в 25 процентов. По предварительным оценкам из-за океана, под новые ввозные тарифы попадет продукция на 60 миллиардов долларов.

Алексей Маслов. "Безусловно, это не частный инцидент. Это начало полноформатных действий друг против друга. То, что обычно называется экономической или торговой войной. Проблема заключается в том, что страны настолько тесно переплетены друг с другом, настолько тесно обмениваются активами, настолько плотно работают на территории друг друга, что, конечно, от этой войны пострадают все", — пояснил руководитель Школы востоковедения ВШЭ

Китай пока объявил об увеличении торговых пошлин на импорт из США объемом в 3 миллиарда долларов. Фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень и стальные трубы из-за океана будут облагаться 15-процентным сбором, за ввоз свинины и переработанного алюминия американским поставщикам придется доплатить на таможне сверху 25 процентов. Больше всего потеряют агропромышленные штаты, которые на выборах как раз поддержали Трампа. Китайские потребители из-за ответных мер своего правительства и возможного роста цен на американскую продукцию не сильно переживают.

США и Китай — две крупнейшие экономики и важнейшие торговые партнеры. Они в равной степени зависят друг от друга. Но Пекин считает, что введение пошлин на сталь и алюминий противоречит правилам Всемирной торговой организации и требует отменить их. При этом в КНР подчеркивают, Они-то настроены на диалог. Так, например, республика готова покупать в Штатах больше полупроводников, отказавшись от поставок из Южной Кореи и Тайваня. Речь может идти об объемах в 200 миллиардов долларов. Минфин США , в свою очередь, вроде как, обещает существенно сдвинуть сроки обсуждения новых пошлин на китайские товары, а то и вовсе не вводить их, если стороны договорятся.

"Это происходит в тот момент, когда Китай активно продвигает вперед свою концепцию «один пояс — один путь», то есть создает, как говорит Китай, сообщество стран общей судьбы, которые поддерживают его, которые являются потребителями его продукции. И чтобы не дать Китаю создать вот этот новый лагерь тех, кто поддерживает Китай, США и вводят жесткие, очень агрессивные меры против Китая для того, чтобы, по сути дела, раскачать лодку. И Китай будет вынужден точно так же жестко отвечать", — пояснил Алексей Маслов.

Настойчиво предлагая США сесть за стол переговоров, Китай держит в рукаве не один козырь. Китайские ответные пошлины могут затронуть сразу шесть секторов американской экономики: от сельского хозяйства до авиастроения. На 140 миллиардов долларов в год. А ведь еще есть многомиллиардный рынок услуг: от туризма до госзакупок. Учитывая глубокую взаимозависимость экономик двух стран, эксперты сомневаются, что эти державы зайдут слишком далеко. Пока от торгового противостояния Пекина и Вашингтона выиграли лишь те, кто инвестировал в золото. На фоне снижения курса доллара его котировки на мировом рынке серьезно выросли в цене.