Этого не ждал никто: как Россия в 2020 году начала войну против Китая 

Для: государственного секретаря Помпео Господин госсекретарь!

Пишу вам по факту случившегося, чтобы представить обзор событий за последние несколько месяцев о ходе войны, которой еще два года назад никто из нас не ожидал.

Теперь становится ясно, что Ким в высшей степени лицемерил. Без такого вывода невозможно понять и объяснить произошедшее. Он развернулся на 180 градусов и заключил секретную сделку с Китаем.

Когда Национальное управление воздушно-космической разведки летом 2019 года уведомило нас о наращивании российской военной группировки в Дальневосточном военном округе, мы стали озадаченно думать о том, что же происходит. Может, Россия хочет помочь Северу осуществить нападение на Юг, как это было в 1950 году? Но на сей раз намеревается сделать это зимой? Конечно, благодаря глобальному потеплению сделать это сейчас проще, но погода в это время все равно отвратительная.

Но это далеко не традиционный конфликт, и он является величайшей угрозой миру во всем мире. Похоже, что сейчас южные корейцы ввели свои войска в состав китайской «коалиции», которая ведет борьбу против российской «агрессии». Естественно, Южная Корея помогает коалиции с тыловым обеспечением и разведкой.

Рекомендации. Вы просили оценить наших японских союзников с точки зрения их намерений и взглядов. Японская разведка проинформировала нашего военного атташе, что Токио намерен сохранять осторожный нейтралитет. Я уверен, что министру Гейтсу докладывают то же самое по его каналам. Я рекомендую поступить аналогичным образом, сохраняя нейтралитет и предлагая всем сторонам посредничество. Тем временем, нам следует продолжать свои усилия в Организации Объединенных Наций. Я думаю, это оптимальный курс действий.

Джон Куэн занимается историческими исследованиями в Командно-штабном колледже сухопутных войск США. В 2004 году он ушел в отставку из ВМС США в звании капитана 2-го ранга, прослужив 23 года в морской авиации и летая на самолетах наземного и авианосного базирования. В колледже он преподает с 2000 года, ведя целый ряд предметов, в том числе, военную историю. Куэн написал несколько книг, в том числе, «Силы инноваций и военная история Японии от эпохи самураев до 21-го века» (Agents of Innovation and A Military History of Japan: From the Age of the Samurai to the 21st Century).