Белый дом утверждает, что торговые меры Китая наносят ущерб нацбезопасности США

"Вместо того, чтобы делать своей мишенью честно проводимый американский экспорт [в КНР], Китай должен прекратить свою недобросовестную торговую практику, которая наносит ущерб национальной безопасности США и искажает конъюнктуру на мировых рынках", — говорится в документе.

По версии Уолтерс, «субсидирование со стороны [властей] Китая и продолжающийся избыток производственных мощностей — основная причина кризисов в сталелитейной промышленности».