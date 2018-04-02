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Белый дом утверждает, что торговые меры Китая наносят ущерб нацбезопасности США
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Белый дом утверждает, что торговые меры Китая наносят ущерб нацбезопасности США 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Принятые Китаем торговые меры наносят ущерб национальной безопасности США и искажают конъюнктуру на рынках. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник заявлении заместителя пресс-секретаря американского лидера Линдси Уолтерс в связи с решением Госсовета КНР ввести со 2 апреля повышенные пошлины на 128 наименований американской продукции.
"Вместо того, чтобы делать своей мишенью честно проводимый американский экспорт [в КНР], Китай должен прекратить свою недобросовестную торговую практику, которая наносит ущерб национальной безопасности США и искажает конъюнктуру на мировых рынках", — говорится в документе.
По версии Уолтерс, «субсидирование со стороны [властей] Китая и продолжающийся избыток производственных мощностей — основная причина кризисов в сталелитейной промышленности».
Президент США Дональд Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Американский лидер также поручил министру финансов Соединенных Штатов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.
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