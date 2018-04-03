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Средний курс доллара США со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 57,5524 руб.
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Средний курс доллара США со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 57,5524 руб. 

Финмаркет 44 минуты назад
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5524 руб.
Минимальный курс доллара США составил 57,4325 руб., максимальный — 57,68 руб. Было заключено 9202 сделки. Объем торгов составил 51657,28 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,6575 руб. за доллар США.
Источник данных — Московская биржа.
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Финмаркет: последние новости
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,3194 руб. Германия и Франция не удовлетворенны результатами претворения в жизнь минских соглашений по нормализации обстановки на Украине Срок доставки международных отправлений увеличивается - "Почта России"
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