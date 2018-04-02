Рост производственной активности в Китае замедлился

Москва , 2 апреля — «Вести. Экономика». Рост активности в производственном секторе Китая в марте замедлился до минимума с ноября, поскольку экспортный спрос ослаб, и компании ускорили сокращение рабочих мест.

Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, по данным Caixin Media и IHS Markit, опустился с 51,6 до 51 пункта.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали небольшой рост показателя до 51,7 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

Темпы роста новых заказов, полученных китайскими производителями, в марте были минимальными за четыре месяца. Отчасти это обусловлено сдержанным внешним спросом. Новые экспортные заказы лишь немного выросли в прошлом месяце.

Рост объемов производства замедлился до минимума с ноября.

Компании продолжали сокращать численность персонала. При этом темпы сокращения числа рабочих мест были максимальными за семь месяцев. Участники исследования отмечали, что компании стремятся снизить расходы.

"В целом мартовское значение производственного PMI показало, что спрос был не таким сильным, как ожидалось, что привело к снижению готовности компаний в обрабатывающих отраслях производить и пополнять запасы", — заявил директор по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэн.

"Тем не менее способность производителей получать прибыль была усилена стабильным ростом новых заказов и значительно более медленным скачком закупочных цен", — добавил он.

Темпы роста закупочных цен продолжили отступать от сентябрьского пика. В марте повышение было минимальным за девять месяцев.

Отпускные цены продемонстрировали лишь умеренный рост.

Между тем, официальный PMI Китая показал, что рост производственной активности в марте ускорился сильнее, чем ожидалось, на фоне более сильного внутреннего и внешнего спроса.

Результаты двух исследований часто различаются, возможно, из-за разницы в количестве и типе опрошенных компаний. Caixin PMI, как правило, фокусируется на более мелких фирмах.

Как сообщали «Вести. Экономика», в марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Пошлины на импорт стали составили 25%, на ввоз алюминия — 10%.

В воскресенье Китай отметил, что эти тарифы «нанесли серьезный ущерб» его интересам. В ответ Пекин ввел пошлины на 128 видов импортных товаров американского производства на общую сумму около $3 млрд

В прошлом месяце Трамп также решил ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму до $60 млрд Объявление о тарифах стало первым в серии торговых ограничений США, установленных непосредственно против Китая и предназначенных для борьбы с предполагаемой кражей американских технологий.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер должен до 6 апреля обнародовать список товаров, которых коснутся новые тарифы. Китай предупредил, что у него есть план дальнейших действий, на случай если эти пошлины будут введены.