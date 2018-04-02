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Guggenheim Partners отмечает угрозу рецессии на фоне стимулирующей политики ФРС
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Guggenheim Partners отмечает угрозу рецессии на фоне стимулирующей политики ФРС 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — По данным одной из крупных инвестиционных компаний, финансовые рынки находятся под угрозой потенциальной катастрофы.
Guggenheim Partners предсказывает, что Федеральная резервная система должна будет агрессивно повышать ставки, чтобы противостоять массированным и несвоевременным налоговым послаблениям, которые приведут экономику к рецессии.
В заметке клиентам фирма отметила, что на данном этапе экономического цикла присутствует слишком много стимулов для экономики. Результатом будет скачок инфляции и рост заработных плат, что побудит ФРС увеличить процентные ставки еще семь раз в течение следующих двух лет.
Эксперты компании считают, что на данном этапе экономика нуждается в финансовой устойчивости, а не стимулировании.
Когда диапазон ставок по федеральным фондам достигнет 3,25%-3,50%, свободные денежные потоки компаний сократятся и начнется рецессия.
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