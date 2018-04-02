Банки повысили прогнозы по нефтяным ценам

Банки в марте повысили свои прогнозы по нефтяным ценам, причем это продолжается уже шестой месяц подряд. По их мнению, сокращение запасов нефти и растущие геополитические риски для мирового предложения в ближайшие месяцы поспособствуют еще большему восстановлению баланса на рынке, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

Согласно прогнозу 15 инвестиционных банков, опрошенных Wall Street Journal в марте, нефть Brent в этом году в среднем будет торговаться по 63 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI в среднем будут торговаться в районе 59 долларов за баррель. Текущие прогнозы по обеим маркам нефти теперь выше февральских прогнозов примерно на 1 доллар за баррель.

В четверг нефть Brent на ICE завершила торги с повышением на 1%, по 70,27 доллара за баррель, тогда как нефть WTI на NYMEX закрылась с повышением на 0,9%, по 64,94 доллар аза баррель.

Тем не менее в долгосрочной перспективе цены должны перестать расти, а затем снова снизиться, сказал Кристиан Малек, аналитик JPMorgan.

"Уровень 70 долларов за баррель выглядит слишком заманчивым", — добавил он.

В январе нефтяные цены достигли трехлетних максимумов, выше 70 долларов за баррель, а затем снова упали на фоне новых признаков наращивания добычи сланцевой нефти США . В последнее время тем не менее поддержку ценам оказывают снижение запасов нефти вне США и растущая напряженность между США и Ираном

Недавно президент США Дональд Трамп решил перетасовать свою команду по национальной безопасности, наняв ярых противников соглашения по ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году. Теперь многие аналитики ожидают, что администрация Трампа выйдет из этого соглашения и снова введет экономические санкции против Исламской республики, что приведет к снижению экспорта нефти из страны и сократит мировое предложение на рынке. Согласно аналитикам, мировое предложение нефти может сократиться на 350 000 баррелей в день.

"Низкие запасы нефти усиливают чувствительность цен к тревожным событиям", — отметил Мартин Рэтс из Morgan Stanley.

"Поскольку большая часть избытка запасов исчезла, нефтяные цены снова, вероятно, станут более чувствительными к геополитическим рискам", — добавил он.

Мировые запасы углеводородов сокращаются в большей степени благодаря высокому спросу на нефтепродукты, такие как дизельное топливо, сказал Малек из JP Morgan. "Это повышает вероятность более ограниченного предложения и спроса" в краткосрочной перспективе, добавил он.

В то же время ценам по-прежнему оказывает поддержку сокращение добычи ОПЕК . С начала прошлого года ОПЕК и 10 стран вне картеля, включая Россию , сокращают совокупную добычу примерно на 1,8 млн баррелей в день.

Соглашение было направлено на то, чтобы избавиться от мирового избытка нефти, оказывавшего давление на цены с конца 2014 года. Благодаря нему во второй половине прошлого года цены выросли более чем на 50% с достигнутых в 2014 году минимумов. Сделка должна завершиться в конце 2018 года, однако Саудовская Аравия , фактический лидер ОПЕК, дала понять, что продолжит координированные усилия совместно с Россией и другими странами по сокращению добычи до конца 2019 года.