На Украине подорожала пасхальная корзина

Эксперты: на Украине пасхальная корзина за год подорожала на 83%

Пасхальный набор типичных для праздника продуктов в 2018 году на Украине подорожал почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные специалистов Украинской аграрной конфедерации.

"В 2018 году за полтора килограмма творога, десяток крашеных яиц и полкилограмма буженины украинцам придется заплатить 274 гривен [около $10,4], в прошлом году этот набор стоил 150 гривен [$5,7], — сообщили в конфедерации изданию "Сегодня".

Эксперты отмечают, что подорожал и сам кулич, теперь он обойдется в 127 гривен (около $4,8) по сравнению с 80 гривнами (около $3) в 2017 году, так как возросли в цене почти все ингредиенты.

"Более всего подорожал изюм (на 192%) и яйца (на 155,3%), а молоко и сливочное масло, входящие в состав кулича, подорожали более чем на 30%", — отмечает аналитик аграрной конфедерации Неля Онищенко.

По данным организации, основными причинами роста цен являются сокращение производства молока, повышение тарифов на электроэнергию, а также увеличение экспорта сливочного масла в 2018 году. "Это, в частности, привело к частичному замещению отечественной продукции на внутреннем рынке импортной, зачастую более низкого качества, например, маргарином", — добавила Онищенко.

Аналитики отмечают, что почти вдвое выросла и цена буженины: со 114,5 до 226,7 гривен за 1 кг. Это связано с подорожанием свинины на 36% за год.

По прогнозам Украинской аграрной конфедерации, снижения цен в ближайшее время ожидать не приходиться, а ближе к самому празднику они еще немного возрастут из-за увеличения спроса.

Пасха — главный праздник в христианстве. Празднование Пасхи у православных и католиков рассчитывается по разным календарям. Пасха по григорианскому календарю — у католиков — в этом году наступила 1 апреля, а православные церкви разных стран придерживаются юлианского календаря и отметят праздник Воскресения Христова 8 апреля.