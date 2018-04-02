Время продавать: вторичное жилье снова пользуется спросом

К концу года число сделок на вторичном рынке жилья Москвы вырастет на 50% по сравнению с 2017-м, говорится в исследовании компании «Инком-Недвижимость»

"Такой мощный отскок от дна станет следствием одновременного развития ряда текущих тенденций как в целом в экономике, так и конкретно в сфере жилой недвижимости", — отмечается в сообщении.

На продажи повлияют сразу 10 экономических факторов, которые будут действовать по принципу цепной реакции, прогнозируют аналитики. Так, на уровень спроса и продаж повлияют низкий уровень инфляции, дальнейшее снижение ключевой ставки, рост доступности ипотеки.

Ипотека, между тем, установила новый рекорд, покорив очередной исторический минимум — по данным Центробанка в феврале средняя ставка по ипотечным кредитам составила 9,75%. Еще год назад показатель равнялся 11,8%, а в 2015-м — 19,5%.

Повлияет на ситуацию и переход на проектное финансирование новостроек — это приведет к снижению объема предложения на первичном рынке.

Кроме того, реализуется отложенный спрос: специфика сегмента — в популярности альтернативных сделок, когда человек продает свою квартиру и на эти деньги покупает новую, и 80% отложенного спроса составляют именно такие люди. В период нестабильности и резкого снижения цен на вторичное жилье они отложили решение квартирного вопроса, и за последние три года их проблема не решилась, наоборот, она стала острее. Все они фактически ждут условного сигнала, чтобы снова выйти на рынок. И таким сигналом для них станет оживление спроса и окончание затяжного периода снижения цен.