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Время продавать: вторичное жилье снова пользуется спросом
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Время продавать: вторичное жилье снова пользуется спросом 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
К концу года число сделок на вторичном рынке жилья Москвы вырастет на 50% по сравнению с 2017-м, говорится в исследовании компании «Инком-Недвижимость».
"Такой мощный отскок от дна станет следствием одновременного развития ряда текущих тенденций как в целом в экономике, так и конкретно в сфере жилой недвижимости", — отмечается в сообщении.
На продажи повлияют сразу 10 экономических факторов, которые будут действовать по принципу цепной реакции, прогнозируют аналитики. Так, на уровень спроса и продаж повлияют низкий уровень инфляции, дальнейшее снижение ключевой ставки, рост доступности ипотеки.
Ипотека, между тем, установила новый рекорд, покорив очередной исторический минимум — по данным Центробанка в феврале средняя ставка по ипотечным кредитам составила 9,75%. Еще год назад показатель равнялся 11,8%, а в 2015-м — 19,5%.
Повлияет на ситуацию и переход на проектное финансирование новостроек — это приведет к снижению объема предложения на первичном рынке.
Кроме того, реализуется отложенный спрос: специфика сегмента — в популярности альтернативных сделок, когда человек продает свою квартиру и на эти деньги покупает новую, и 80% отложенного спроса составляют именно такие люди. В период нестабильности и резкого снижения цен на вторичное жилье они отложили решение квартирного вопроса, и за последние три года их проблема не решилась, наоборот, она стала острее. Все они фактически ждут условного сигнала, чтобы снова выйти на рынок. И таким сигналом для них станет оживление спроса и окончание затяжного периода снижения цен.
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