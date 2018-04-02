Росстат оценил рост ВВП РФ в IV кв 2017 г в 0,9%, повысил оценку за III кв до 2,2%

Росстат оценил рост ВВП в четвертом квартале 2017 года в 0,9%, что хуже оценки Минэкономразвития в 1,2%, опубликованной в середине марта.

В разделе «Использованный ВВП» на сайте Росстата обновились квартальные данные по ВВП за 2017 год. Так, по уточненной информации, рост ВВП в первом квартале составил 0,6% (против 0,5% по прежней оценке), во втором квартале — 2,5% (оценка не изменилась), в третьем квартале оценка улучшена до 2,2% с 1,8%.

По итогам 2017 года Росстат оценивает рост ВВП в 1,5%.

Прогноз Минэкономразвития на 2018 год — 2,1%.