Источником качественного роста экономики страны станет развитие инфраструктуры 

При этом, как уточнил представитель Минэкномразвития, при корреляции прогнозных планов роста грузооборота и показателей экономического роста следует учитывать несколько факторов.
Однако здесь есть некая проблема, на которой необходимо акцентировать внимание. Прежде всего — связь между экономическим ростом и загрузкой железнодорожного транспорта не всегда прямая. Помимо железнодорожного, есть и другие виды транспорта. А показатели прироста промышленности или ВВП не сразу ретранслируются в рост железнодорожных перевозок. И наоборот — рост последних по отдельным отраслям никак не сказывается на экономическом росте в целом», — подчеркнул он. По словам спикера, в настоящее время экономика постепенно начинает исчерпывать потенциал восстановительного роста российской экономики. В этой связи правительством РФ подготовлен ряд мер по дальнейшему качественному прорыву. Его источником заявлено развитие инфраструктурного комплекса страны В ближайшее время за счет предусмотренных механизмов инфраструктурной ипотеки и проектного финансирования ожидается, что объем инвестирования в экономику увеличится от 25 до 30% ВВП.