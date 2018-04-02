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Источником качественного роста экономики страны станет развитие инфраструктуры
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Источником качественного роста экономики страны станет развитие инфраструктуры 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
При этом, как уточнил представитель Минэкномразвития, при корреляции прогнозных планов роста грузооборота и показателей экономического роста следует учитывать несколько факторов.
Однако здесь есть некая проблема, на которой необходимо акцентировать внимание. Прежде всего — связь между экономическим ростом и загрузкой железнодорожного транспорта не всегда прямая. Помимо железнодорожного, есть и другие виды транспорта. А показатели прироста промышленности или ВВП не сразу ретранслируются в рост железнодорожных перевозок. И наоборот — рост последних по отдельным отраслям никак не сказывается на экономическом росте в целом», — подчеркнул он. По словам спикера, в настоящее время экономика постепенно начинает исчерпывать потенциал восстановительного роста российской экономики. В этой связи правительством РФ подготовлен ряд мер по дальнейшему качественному прорыву. Его источником заявлено развитие инфраструктурного комплекса страны В ближайшее время за счет предусмотренных механизмов инфраструктурной ипотеки и проектного финансирования ожидается, что объем инвестирования в экономику увеличится от 25 до 30% ВВП.
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Нужно раскрыть потенциал РФ и Китая и увеличить торговый оборот до $100 млрд Внедрение в РФ единой системы прослеживаемости товаров принесет бюджету 200-300 млрд руб. Latvijas dzelzceļš переживает спад грузооборота, сохраняя финансовую стабильность
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