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Деловая активность в сфере услуг России замедлила темпы роста до 8-месячного минимума
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Деловая активность в сфере услуг России замедлила темпы роста до 8-месячного минимума 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: Spb IT
Темпы роста уровня деловой активности в сфере услуг России в марте снизились до минимума за 8 месяцев, сообщает аналитическое агентство Markit.
Сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в марте по сравнению с февралем снизился сразу на 2,8 п.п. — до 53,7 балла.
«Результаты опроса в марте свидетельствуют о значительном росте деловой активности в российской сфере услуг. Тем не менее, темпы роста замедлились до восьмимесячного минимума и были ниже среднего исторического уровня. Точно так же и рост новых заказов был существенным, но минимальным с июля 2017 года. Более высокий рост занятости привел к очередному сокращению незавершенных заказов, которое было значительным», — говорится в сообщении Markit.
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 Ещё 3 источника 
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