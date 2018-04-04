Деловая активность в сфере услуг России замедлила темпы роста до 8-месячного минимума

Темпы роста уровня деловой активности в сфере услуг России в марте снизились до минимума за 8 месяцев, сообщает аналитическое агентство Markit.

Сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в марте по сравнению с февралем снизился сразу на 2,8 п.п. — до 53,7 балла.

«Результаты опроса в марте свидетельствуют о значительном росте деловой активности в российской сфере услуг. Тем не менее, темпы роста замедлились до восьмимесячного минимума и были ниже среднего исторического уровня. Точно так же и рост новых заказов был существенным, но минимальным с июля 2017 года. Более высокий рост занятости привел к очередному сокращению незавершенных заказов, которое было значительным», — говорится в сообщении Markit.