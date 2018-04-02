Рубль довольно устойчив к внешним вызовам, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank

В то время как западный мир готовился к Пасхе в пятницу, большинство валют развивающихся стран, в том числе и рубль, сдержанно укреплялись по отношению к доллару. Позитивным фактором оставался оптимизм на нефтяном рынке. Текущая неделя обещает быть сдержанной на статистику и другие события, а повестку будет формировать ситуация вокруг торговых войн.

Из зарубежных данных стоит следить за публикацией инфляционных показателей ЕС в среду, а также информации по рынку труда в США в пятницу. Оба индикатора ожидаются скорее позитивными для американской валюты, таким образом, в рамках текущей недели рубль может показать более слабую динамику в паре с USD. В среднесрочной перспективе для национальной валюты дополнительным фактором поддержки будет выступать сохраняющийся спрос на ОФЗ, а также комфортные уровни цен на рынке нефти.

Из угроз можно выделить возможную эскалацию геополитических конфликтов с рисками введения более жестких мер со стороны Запада и темы торговых войн, а также укрепление доллара на фоне сильной динамики американской экономики. Пока же рубль остается весьма устойчивым к внешним вызовам, демонстрируя близкую к минимальной за последние 3 года волатильность. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 57-58.