Сигналы от ОПЕК+ удерживают нефть около $70, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank

В отсутствие прочих факторов для рынка инвесторы продолжают отыгрывать данные о снижении числа буровых в США по итогам минувшей недели, а также тему потенциального возобновления американских санкций в отношении Ирана

Европейские площадки сегодня остаются закрытыми по случаю Пасхальных каникул, а американский рынок возобновит торги во второй половине дня. В целом стоит отметить, что ситуация на рынке остается достаточно комфортной, несмотря на вызовы, формируемые растущим производством со стороны США (с начала года +650 тыс. б/с). Основным фактором поддержки для цен выступают действия и сигналы от ОПЕК+.