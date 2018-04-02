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Сигналы от ОПЕК+ удерживают нефть около $70, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank
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Сигналы от ОПЕК+ удерживают нефть около $70, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В отсутствие прочих факторов для рынка инвесторы продолжают отыгрывать данные о снижении числа буровых в США по итогам минувшей недели, а также тему потенциального возобновления американских санкций в отношении Ирана.
Европейские площадки сегодня остаются закрытыми по случаю Пасхальных каникул, а американский рынок возобновит торги во второй половине дня. В целом стоит отметить, что ситуация на рынке остается достаточно комфортной, несмотря на вызовы, формируемые растущим производством со стороны США (с начала года +650 тыс. б/с). Основным фактором поддержки для цен выступают действия и сигналы от ОПЕК+.
Краткосрочными ориентирами для Bent останутся отметки $69-71/bbl. На неделе фокус на статистику от Минэнерго США, кроме того, свои коррективы в цены может внести динамика доллара США, который, как ожидается, укрепит свои позиции к концу недели.
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