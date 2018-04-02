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Студенты-губкинцы побывали на производственных объектах Германии
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Студенты-губкинцы побывали на производственных объектах Германии 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
На днях третьекурсники, обучающиеся оп направлению «Техносферная безопасность» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина посетили в рамках международного сотрудничества производственные объекты Германии.
Как сообщается на официальном сайте вуза, молодые люди осмотрели объекты хранения и распределения газа, производство термодатчиков, геотермальную электро-теплостанцию, а также объекты добычи нефти и газа, очистки газа от сероводорода, хранения и распределения газа. Гостей из Москвы сопровождали специалисты, которые подробно рассказывали им о производственных процессах, технологическом оборудовании и системах безопасности.
Фото: gubkin.ru
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